/Annapurna Bhander: SIR-এ যারা বিচারাধীন ছিলেন-ট্রাইবুন্যালে আবেদন করেছেন তারা কি অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন? স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:অনেকেই ভাবছিলেন কবে ঢুকবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা। তাদের সেই চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বুধবার নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, আজ থেকেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ৩০০০ টাকা। অন্নপূর্ণার ফর্ম নিখুঁতভাবে যাচাইয়ের কাজ হচ্ছে। এতে বাদ পড়বেন ভুয়ো লোকজন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও জানান, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের কাজ শেষ হলেই বন্ধ হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,আয়ুষ্মান ভারত চালু হলে বন্ধ হবে স্বাস্থ্যসাথী।
নবান্নে আজ অনুষ্ঠানিকভাবে অন্নপূর্ণা প্রাপকদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুখ্য়মন্ত্রী এদিন অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে যে সংকল্পপত্র প্রকাশ হয়েছিল তার গ্যারেন্টার ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। গত ৯ মে আমি ও আমার ৫ সহযোগী দায়িত্ব নিয়েছিলাম। পরে আরও ৩৫ জন যুক্ত হয়েছেন। তারপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুখ্য সচিব, অর্থ সচিব এবং অন্য়ান্যদের সহযোগিতায় আমরা এই কর্মসূচির সূচনা করতে চলেছি।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য আমরা নতুন করে ফর্ম দিয়ে নথিভূক্ত করার কাজ শুরু করেছি। তার কারণ এসআইআর পরবর্তী সময় দেখেছি, যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে বাদ গিয়েছে এমন লক্ষ লক্ষ ভোটের লিস্টে নাম না থাকা ব্যক্তিগণ বিগত সরকারের লক্ষ্মীর ভান্ডার-সব নানা সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছিলেন। আমরা যারা সচেতন নাগরিক, আইনমানা মানুষ, আমরা কেউ চাইব না একজন অভারতীয় অ্যাকাউন্টে ভারতের টাকা প্রবেশ করুক। এক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে বলে রাখা প্রয়োজন, যাদের নাম এসআইআর-এ বিচারাধীন ছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁরা টাইবুন্যালে আবেদন করেছেন তাদেরকে আমরা স্থায়ীভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে, এই পর্যায়ে ধরছি না।
বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে উত্পীড়নের কারণে যে হিন্দু শরণার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে এসেচেন, যে ১ লাখ ২১ হাজার মানুষ সিএএ-তে নাগরিকত্বের জন্য় আবেদন করেছেন, আরও যারা সিএএ-তে আবেদন করার উপযুক্ত রয়েছে তারা তাদেরও স্থায়ীভাবে নাম বাতিলের তালিকায় ধরা হচ্ছে না। এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, এর বাইরে যারা রয়েছেন, অভারতীয়, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, বয়স ভাঁডি়য়ে, বয়স কমিয়ে অথবা মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক সুরক্ষা স্কিমকে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে যেসব পুরুষরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুয়োগ পাচ্ছিলেন তারা আর সেই সুযোগ পাবেন না। পাওয়া উচিতও নয়। আমরা আমাদের শর্ট ফিল্মের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি কারা আবেদন করতে পারবেন, কোথায় ফর্ম পাবেন। যারা আসতে পারবেন না তাদের জন্য তাদের বাড়িতে সাহায্যকারী পাঠিয়ে ফর্ম ফিলআপ করে আনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এই প্রক্রিয়াকে ৩ মাস ধরে চালাব বলে ঠিক করেছি। ফর্ম আসা ও তা ভেরিফিকেশনের পর তাদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা চলে যাবে। গত কয়েকদিন আমাদের আধিকারিকরা জেলায় পড়ে থেকে জেলাশাসক, বিডিওদের সাহায্য নিয়ে ভেরিফিকেশন করা ফর্ম পেয়েছি এবং পোর্টালে নাম আপলোড করতে পেরেছি মোট ২৮ লাখ ২৫ হাজার ৭৬৯ জনকে। ওইসব মানুষদের অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী গ্যারান্টি স্কিমের টাকা ট্রান্সফার করল। প্রতি সাত দিন অন্তর ভেরিফিকেশন করা ফর্মের সংখ্যা ও প্রাপকের সংখ্য়া জানিয়ে দেওয়া হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)