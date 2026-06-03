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  • /Annapurna Bhander: SIR-এ যারা বিচারাধীন ছিলেন-ট্রাইবুন্যালে আবেদন করেছেন তারা কি অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন? স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Annapurna Bhander: SIR-এ যারা বিচারাধীন ছিলেন-ট্রাইবুন্যালে আবেদন করেছেন তারা কি অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন? স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Annapurna Bhander: মুখ্য়মন্ত্রী এদিন অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনের প্রাক্কালে যে সংকল্পপত্র প্রকাশ হয়েছিল তার গ্যারেন্টার ছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 03, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:44 PM IST
Annapurna Bhander: SIR-এ যারা বিচারাধীন ছিলেন-ট্রাইবুন্যালে আবেদন করেছেন তারা কি অন্নপূর্ণা ভান্ডার পাবেন? স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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