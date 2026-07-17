'গাফিলতি বরদাস্ত নয়, গ্রেফতার রেলের গেটম্যান!' মুর্শিদাবাদ রেল দুর্ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসনিক প্রধান শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার সকালে স্কুল পুলকার ও ট্রেনের এই ভয়াবহ সংঘর্ষে ৪ স্কুল পড়ুয়া-সহ ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা রাজ্য। রেলগেট খোলা থাকার মাশুল! লাইনে উঠতেই স্কুলগাড়িকে ধাক্কা নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেসের। এই মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এদিন সকালে মুর্শিদাবাদে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত। মৃত তরুণ পড়ুয়াদের পরিবার, বিশেষ করে তাঁদের বাবা-মায়ের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। এই গভীর বেদনাকে হালকা করার মতো কোনো ভাষা নেই। এই কঠিন সময়ে গোটা রাজ্য শোকার্ত পরিবারগুলোর পাশে রয়েছে।'
প্রশাসনের তৎপরতা ও উদ্ধারকাজ
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সব ধরনের সাহায্য দেওয়ার জন্য তিনি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ ইতিমধ্যেই হাসপাতালে গিয়ে আহতদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। জেলার জেলাশাসক এবং পুলিস সুপার সকাল থেকেই দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ব্যক্তিগতভাবে উদ্ধারকাজ তদারকি করছেন। আহতদের সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বৎ মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন এবং বিষয়টি নিজে তদারকি করছেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী জানান, 'রাজ্য নিহত ও আহতদের পরিবারের পাশে রয়েছে। লেখেন, “আমি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি আহত ও মৃতদের পরিবারগুলো সব ধরনের সাহায্য করার জন্য। মন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ ইতিমধ্যেই হাসপাতালে গিয়েছেন। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। জেলাশাসক ও পুলিস সুপার সকাল থেকেই ঘটনাস্থলে রয়েছে। চিকিৎসাধীনদের যাতে সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া যায়, তা আমরা দেখছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি তদারকি করছেন।'
Deeply saddened by the tragic train accident in Murshidabad this morning.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 17, 2026
My heart goes out to the families especially parents of the young students who lost their lives. There are no words to ease such profound pain and the entire State stands with the bereaved families during…
"উপেক্ষা সহ্য করা হবে না", গ্রেফতার গেটম্যান
এই ঘটনায় গাফিলতির অভিযোগে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও ধরনের অবহেলা বা গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। রাজ্য পুলিস ইতিমধ্যেই রেলের গেটম্যানকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পেছনে আসল কারণ কী ছিল, তা খতিয়ে দেখতে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, এই ঘটনায় যাদেরই দোষ প্রমাণিত হবে, 'তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমি কথা দিচ্ছি, যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'
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