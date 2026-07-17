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'গাফিলতি বরদাস্ত নয়, গ্রেফতার রেলের গেটম্যান!' মুর্শিদাবাদ রেল দুর্ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

Suvendu Adhikari on Murshidabad accident: মুর্শিদাবাদের মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি নিহত পড়ুয়াদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আহতদের সেরা চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গাফিলতির অভিযোগে রেলের গেটম্যানকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিস। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 17, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:26 PM IST
'গাফিলতি বরদাস্ত নয়, গ্রেফতার রেলের গেটম্যান!' মুর্শিদাবাদ রেল দুর্ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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'গাফিলতি বরদাস্ত নয়, গ্রেফতার রেলের গেটম্যান!',মুর্শিদাবাদ রেল দুর্ঘটনায় কড়া বার্তা
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