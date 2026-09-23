/রোড রোলারে চেপে ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ ফেনসিডিল গুঁড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী! নেশামুক্তি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী

নান্টু হাজরা: এবার খোদ কলকাতায় নেশামুক্তি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমতায় আসার পরই বাংলায় একের পর এক জনহিতকর কর্মসূচি পালন করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আগেই বালুরঘাটে নেশামুক্তি অভিযানে করেছে রাজ্য সরকার। এবার পালা কলকাতার। বালুরঘাটের পর এ দিন রোড রোলার চালিয়ে ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ ফেনসিডিল নষ্ট করলেন তিনি। কলকাতা পুলিস সূত্রে খবর, প্রায় ৩১ কোটি টাকার কাশির সিরাপ নষ্ট করা হয়েছে।
'নেশামুক্তি কর্মসূচি'
এর আগে উত্তরবঙ্গে এই ছবি দেখা গিয়েছিল। এবার কলকাতার নিউটাউনের ইকো পার্কে 'নেশামুক্তি কর্মসূচি'-তে গিয়েছিলেন। সেইখানেই রাখা ছিল কলকাতা পুলিসের বাজেয়াপ্ত করা ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। আজ তার উপর দিয়েই রোড রোলার চালালেন মুখ্যমন্ত্রী। একদম নিজের হাতে রোড রোলার চালান তিনি।
গুরুত্বপূর্ণ বার্তা
নিষিদ্ধ কাফ সিরাপগুলির উপর রোড রোলার চালানোর পরে এ দিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটি দ্বিতীয় বড় অভিযান। কেন্দ্রের নেশামুক্তি ভারত অভিযান বাংলার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ রাজ্যে যে ঘটনা রয়েছে, এর পিছনে নেশার সঙ্গে যুক্ত লোকেরাই আছে। এরাই মহিলাদের উপর অত্যাচার করে। বেআইনি নেশার জন্য অনেক পরিবার নষ্ট হচ্ছে। নেশামুক্তিকে সেজন্য সরকার ক্ষমতায় আসতেই গুরুত্ব দিয়েছি। বিএসএফ, পুলিস-- সকলে মিলেই এই অভিযানে অংশ নিয়েছে। বালুরঘাটেও এই অভিযান হয়েছে। এখানেও হল। এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ গেল।
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