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রোড রোলারে চেপে ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ ফেনসিডিল গুঁড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী! নেশামুক্তি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী

West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari: এবার খোদ কলকাতায় নেশামুক্তি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ক্ষমতায় আসার পরই বাংলায় একের পর এক জনহিতকর কর্মসূচি পালন করছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। আগেই বালুরঘাটে নেশামুক্তি অভিযানে করেছে রাজ্য সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 23, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:26 PM IST
রোড রোলারে চেপে ৩ লক্ষ ১০ হাজার নিষিদ্ধ ফেনসিডিল গুঁড়িয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী! নেশামুক্তি অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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