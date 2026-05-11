CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: সরকারি চাকরিতে ৫ বছরের ছাড়, আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত-জনগণনা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভার ৬ বড় সিদ্ধান্ত

CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: সরকারি চাকরিতে ৫ বছরের ছাড়, আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত-জনগণনা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভার ৬ বড় সিদ্ধান্ত
CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting 6 BIG decisions: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বলেন, শাসন, সুরক্ষা ও 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সমস্ত সুবিধা পাবে বাংলার মানুষ। আশ্বাস দেন, বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার, 'ফর দ্য পিওপল, বাই দ্য পিওপল'- মানে মানুষের জন্য মানুষের সরকার- এই মন্ত্রে চলবে।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্য়ায় ও কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণের পর আজ ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? সেদিকে নজর ছিল সবার। বৈঠকের পর মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নিশীথ প্রামাণিক, অগ্নিমিত্রা পালকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে আজকের মন্ত্রিসভায় নেওয়া ৬ বড় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, শাসন, সুরক্ষা ও 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের সমস্ত সুবিধা পাবে বাংলার মানুষ। এই সরকার, 'ফর দ্য পিওপল, বাই দ্য পিওপল'- মানে মানুষের জন্য মানুষের সরকার- এই মন্ত্রে চলবে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বড় ঘোষণা, যে ৩২১ জন বিজেপি কর্মীর আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার এসেছে, তাদের পরিবারের সামাজিক কল্যাণের দায়িত্ব নিচ্ছে সরকার।
মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নেওয়া ৬ বড় সিদ্ধান্ত:
১) আয়ুষ্মান ভারতের সঙ্গে যুক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ। আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান সব প্রকল্পও চালু থাকবে। কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না। চালু থাকবে স্বাস্থ্যসাথীও। এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বকর্মা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা- সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে বাংলা। উজালা যোজনায় গ্রাহক বিতরণ কেন্দ্রে নোটিস পাঠানো হবে।
২) বাংলায় জনগণনার কাজ আজ থেকেই কার্যকর। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আগের সরকার ফাইল ফেলে রেখেছিল। জনগণনা আটকানোই ছিল আগের সরকারের মূল লক্ষ্য। ২০২৫-এর ১৬ জুন, ভারত সরকারের পক্ষে মিনিস্টার হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল জনগণনার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ফাইল ফেলে রেখে দিয়েছিল। এই মুহূর্ত থেকে জনগণনার কাজ আজ থেকেই শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।"
৩) সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের অনুমোদন। সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য BSF-কে জমি দেওয়া হবে। আজ থেকেই তা শুরু হচ্ছে। আজ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এই জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত — প্রায় ২,২১৬. কিলোমিটার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে এখনও প্রায় ৫৬৯ কিলোমিটার সীমান্ত অরক্ষিত ও বেড়াবিহীন রয়েছে। যেখান থেকে চোরাচালান, অনুপ্রবেশের ঘটনার পরিসংখ্যান সব থেকে বেশি।
৪) আজ থেকেই বাংলায় কার্যকর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS) এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (BNSS) ১ জুলাই ২০২৪ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে কার্যকর হয়। এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (IPC) এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড (CrPC)-এর পরিবর্তে নতুন আইন চালু করা হয় দেশজুড়ে। কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে এই নতুন আইন লাগু হলেও গত ২ বছর ধরে বাংলায় পুরনো আইপিসি-সিআরপিসির ধারাই অনুসরণ করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।
৫) ন্যাশনাল ক্যাডারের আইএস, আইপিএসরা এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশিক্ষণে যুক্ত হতেন না পুরাতন সরকারের নির্দেশে। আজ থেকে সেই প্রশিক্ষণে যুক্ত হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হল। প্রসঙ্গত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের অন্যতম বড় সংঘাতের ইস্যু হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন ও কেন্দ্রীয় ট্রেনিংয়ে রাজ্যের অনীহাকে ঘিরে। যা নিয়ে অফিসারদের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বাঁধছিল।
৬) সরকারি চাকরির বয়সসীমায় ৫ বছরের ছাড়। রাজ্য সরকারি চাকরিতে আবেদনের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানো হল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, "রাজ্য সরকারি অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা। ২০১৫-এর পর আর কোনও নিয়োগ হয়নি।"
সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দুর বড় বার্তা
প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে তৃণমূল সরকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে সিঙ্গুরের জমি ফেরানো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এদিন বাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে নজর ছিল সারা বাংলার। মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে নিজের দফতরে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি ও সিপি-র সঙ্গেও এদিন বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যারপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বার্তা দেন তিনি। লেখেন,
"আজ রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে মুখ্যসচিব শ্রী দুষ্মন্ত নারিয়ালা (IAS), স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীমতী সঙ্ঘামিত্রা ঘোষ (IAS), রাজ্যের ডিজিপি শ্রী সিদ্ধিনাথ গুপ্ত (IPS) এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী অজয় নন্দ (IPS)-এর সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করলাম।
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা, সুশাসন ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।
রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি সুনিশ্চিত করাই প্রাথমিকভাবে সরকারের অগ্রাধিকার।"
মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে ১৬ আধিকারিকের পোস্টিং
আগামী সোমবার আবার মন্ত্রিসভার বৈঠক। দ্বিতীয় ক্যাবিনেট মিটিং হবে সেদিন। প্রসঙ্গত, রবিবারই একাধিক ডব্লিউবিসিএস (এক্সিকিউটিভ) আধিকারিককে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস (পিএন্ডএআর) দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশ জারি করা হয়। বিশেষ সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, সিনিয়র ডেপুটি সেক্রেটারি এবং ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার মোট ১৬ জন আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঙ্খ সাঁতরা, নীতেশ ধালি, সুদত্তা চৌধুরী, সৌভিক পাত্র, সুমন পাল, দেবযানী ওঝা, পুলক সরকার, জয়ন্ত কুমার মল্লিক, শক্তি বেরা, তাপস কুমার কুণ্ডু, বিমলেন্দু দাস, সৌমাল্য ঘোষ-সহ আরও অনেকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দফতরকে শক্তিশালী করতেই একাধিক আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের তরফে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এই বদলির কথা জানানো হয়েছে। আইএএস স্তরে দু’জন আধিকারিককে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে যুগ্মসচিব পদে আনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এমএসএমই ও টেক্সটাইল দফতরের যুগ্মসচিব পি প্রমোথ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক নবনীত মিত্তল।
