/ক্যামাক স্ট্রিটের টাকা দুবাইয়ে পাচার? বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে অভিষেক-মমতার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য বিধানসভার অষ্টাদশ অধিবেশনে আজ বঙ্গ রাজনীতির আলোচ্য বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম ভাষণে তোলপাড় রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার বিধানসভার সেশন ছিল মঙ্গলবার (West Bengal Assembly Session 2026)। তাঁর ঝোড়ো ভাষণে তৃণমূল সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির হিসেব তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এদিন তাঁর মূল নিশানায় ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের পাথর খাদানের বেআইনি টাকা থেকে শুরু করে কালীঘাটের বাড়ি ভাঙার নোটিস-- একাধিক ইস্যুতে মমতার সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
'ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে টাকা যেত দুবাই'
রাজ্য সরকারের পেশ করা চার লক্ষ ৩৮ কোটি টাকার বাজেট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই টাকা কোথা থেকে আসবে, তার জবাবে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনকে কাঠগড়ায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। ‘যুবরাজ’ ও ‘ক্যামাক স্ট্রিট’ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন,
'টাকা কোথা থেকে আসবে তার হিসেব দিচ্ছি। আগে বীরভূমের পাথর খাদান থেকে রাজ্য সরকারের কাছে বছরে রাজস্ব আসত মাত্র ৮ কোটি টাকা। আর গত ৯ মে আমরা শপথ নেওয়ার পর মাত্র এক মাসেই সেই রাজস্ব আদায় হয়েছে ৮৩ কোটি টাকা, যা বছরে ১২০০ কোটিতে পৌঁছবে। আগে রাজ্য সরকার পেত ১০০ কোটি, আর বাকি ১১০০ কোটি টাকা ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে সোজা দুবাই চলে যেত।'
হরিশ চ্যাটার্জি রোডের রাজপ্রাসাদ
কালীঘাট এবং হরিশ মুখার্জি রোডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত অনুমোদন ও বেআইনি অংশ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-কে নোটিস পাঠিয়ে অভিষেকের বাড়ির অননুমোদিত অংশ ৭ দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছিলেন, আগে বেআইনি অংশ নির্দিষ্ট করা হোক।
এই প্রসঙ্গে এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট জানান যে, চলতি অধিবেশনের শেষ দিনেই তাঁর স্বরাষ্ট্র দফতর একটি নতুন বিল আনতে চলেছে। অনুমোদন মিললে দুর্নীতিগ্রস্তদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করা হবে।
পাথর খাদানের রাজস্ব চুরি:
বীরভূমের পাথর খাদান থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি ‘যুবরাজ’ (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং তৃণমূলের ক্ষমতার অলিন্দকে নিশানা করেন। আগের সরকারের বিধায়কদের উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু বলেন,
'বীরভূমে পাথরে কী করেছে জানেন? আপনাদের হাতে ছিল পার্টি। সব ল্যাম্পপোস্ট ছিলেন। আসল তো যুবরাজ। আসল তো ভানুয়াতু। আপনারা কেউ প্রতিবাদ করেননি। আমার বুকে পাটা ছিল, আমি প্রতিবাদ করেছি। আপনারা সব মেনে নিয়েছিলেন।'
রাজস্ব চুরির পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান যে, আগের সরকারের আমলে এক বছরে বীরভূমের পাথর থেকে মাত্র ৬০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হতো। অথচ, গত ৯ মে নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর মাত্র এক মাসেই সেই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৩ কোটি টাকা, যা আগামী দিনে ১০০ কোটিতে পৌঁছাবে। শুভেন্দুর বিস্ফোরক দাবি, আগে বছরে মাত্র ১০০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাকাউন্টে আসত, আর বাকি ১১০০ কোটি টাকা ক্যামাক স্ট্রিট হয়ে বাইরে পাচার হয়ে যেত।
পিএইচই ও আইপ্যাকের আর্থিক যোগসূত্র
পাথর কেলেঙ্কারির পাশাপাশি এদিন জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) দফতরের চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির খতিয়ান অন-রেকর্ড তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় উপস্থিত প্রাক্তন পিএইচই মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন,
'অন-রেকর্ড যা যা ভুল করে গেছেন! পিএইচই-র ঠিকাদার কাকদ্বীপের স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা থেকে আইপ্যাক (I-PAC)-এর অ্যাকাউন্টে ১০ কোটি টাকা ট্রান্সফার করেছে। ছেড়ে দেব আমি? আপনি ভেবেছেন ছেড়ে দেব? ছেড়ে আমি দেব না।'
মুখ্যমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক বক্তব্যের পর বিধানসভার অন্দরে শাসক ও বিরোধী বেঞ্চের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্যের পর বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে খুব শীঘ্রই কোনও বড়সড় আইনি বা উচ্চপর্যায়ের তদন্তের পথে হাঁটতে চলেছে নতুন সরকার।
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