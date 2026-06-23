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ক্যামাক স্ট্রিটের টাকা দুবাইয়ে পাচার? বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে অভিষেক-মমতার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

CM Suvendu Adhikari: এদিন তাঁর মূল নিশানায় ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমের পাথর খাদানের বেআইনি টাকা থেকে শুরু করে কালীঘাটের বাড়ি ভাঙার নোটিস-- একাধিক ইস্যুতে মমতার সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 23, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:00 PM IST
ক্যামাক স্ট্রিটের টাকা দুবাইয়ে পাচার? বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে অভিষেক-মমতার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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