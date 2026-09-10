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'মা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, আমাকে পদ্ম দিয়েছিলেন...': কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাটে মায়ের আমিষ ভোগ নিয়ে কী বললেন শুভেন্দু অধিকারী?

CM Suvendu Adhikari at Kalighat on Kaushiki Amavasya: 'মা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন! মা আমাকে পদ্ম দিয়েছিলেন, যেদিন আমার নাম ঘোষণা হয়েছিল! মাকে যা খাওয়ায়, তাই-ই খাওয়ানো হবে, মাছের মাথা-সহ সব রকম ভোগ' কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে কালীঘাটে ঘিয়ে আবেগপ্রবণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 10, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:03 PM IST
'মা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, আমাকে পদ্ম দিয়েছিলেন...': কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাটে মায়ের আমিষ ভোগ নিয়ে কী বললেন শুভেন্দু অধিকারী?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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