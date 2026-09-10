'মা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, আমাকে পদ্ম দিয়েছিলেন...': কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাটে মায়ের আমিষ ভোগ নিয়ে কী বললেন শুভেন্দু অধিকারী?

রক্তিমা দাস: পবিত্র কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে কালীঘাট মন্দিরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পবিত্র কৌশিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে কালীঘাট মন্দিরে দেবী দক্ষিণাকালী মায়ের চরণে পুজো দিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভক্তদের মধ্যে কালীঘাট মন্দিরে দেবী দক্ষিণাকালী মায়ের প্রসাদ বিতরণ হল। এবং কালীঘাট মন্দিরে দেবী দক্ষিণাকালী মায়ের প্রসাদও গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। বলেন,'মা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন! মা আমাকে পদ্ম দিয়েছিলেন, যেদিন আমার নাম ঘোষণা হয়েছিল! মাকে যা খাওয়ায়, তাই-ই খাওয়ানো হবে, মাছের মাথা-সহ সব রকম ভোগ'।
'পাঁঠাবলির ভোগও'
মন্দিরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি সাত্ত্বিক আহার খাই, আবার পাঁঠাবলির ভোগও খাই। আজকেও মাছের মাথা-সহ একাধিক খাবার দিয়ে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী ছিলেন তাপস রায়। তিনি জানান, 'পোলাওয়ের সঙ্গে মাছ মাংস সব ভোগ ছিল। একাধিক মাছ ছিল।'
'কালিকা, তুমি ওঁদের উদ্ধার করো।'
প্রসঙ্গত, আজ কৌশিকী অমাবস্যার মহা পুণ্যতিথি। এই তিথির পিছনে আছে এক কাহিনি। একদিন দৈত্যপীড়িত দেবতারা কৈলাসে শিবের কাছে এসে তাঁদের উপর অসুরদের অত্যাচারের বিহিত চাইলেন। সেই সব শুনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। রাগত শিব তখন দেবতাদের সামনেই পার্বতীকে ডেকে বললেন, 'কালিকা, তুমি ওঁদের উদ্ধার করো।' এই তিথিতেই দেবী দুর্গা তথা মা তারা তথা কৌশিকী রূপে শুম্ভ-নিশুম্ভকে দমন করেন।
তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা
সারা বাংলায় পালিত হলেও বীরভূমের তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। সেখানে এই রাতকে অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। বিশ্বাস, এই রাতে মা তারার আরাধনা করলে দেবীর আশীর্বাদ লাভ করা যায়। কথিত আছে, সাধক বামাক্ষ্যাপাও এই তিথিতে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এখানে। কৌশিকী অমাবস্যার রাতে তারাপীঠ মন্দির ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ পুজো, আরতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মা তারার দর্শনের জন্য সেখানে ভিড় করেন। রাতভর চলতে থাকে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যক্রম।
কৌশিকী অমাবস্যা তিথি
অমাবস্যা তিথি ১০ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১১ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত থাকছে। পঞ্জিকা অনুযায়ী, কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ রাত্রিতিথি শুরু হচ্ছে ১০ সেপ্টেম্বরেই। সেই কারণে তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যার প্রধান পুজো ও রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবারেই পালিত হচ্ছে।
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