'আমাদের শুধু আনন্দ করলে হবে না, কাজও করতে হবে', পুজোয় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমাদের শুধু আনন্দ করলে হবে না, কাজও করতে হবে'। নাগেরবাজার তেলিপুকুর যুব সংঘের উদ্বোধনে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আমাদের এই রাজ্যে আগামীদিনে অনেকগুলি কর্মসূচি রয়েছে। এই রাজ্য এখন ভারতবর্ষের ডেস্টিনেশন টু বেঙ্গল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা হয়ে গিয়েছে'।
নাগেরবাজার তেলিপুকুর যুব সংঘের পুজোয় এবার ৬৮ বছরের পড়ল। পুজোর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজকে হলদিয়া হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালের কয়েক হাজার কোটি টাকার নতুন প্লান্টের উদ্বোধন হচ্ছে। কর্মসংস্থান হবে অনেক। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে যে খরা চলছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালের নতুন ইউনিটের উদ্বোধন করছি। এভাবেই আমরা সবাই মিলেমিশে এগিয়ে যাব। বিধানচন্দ্র রায় যে কাজ শুরু করেছিলেন, সেই কাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আর্শীবাদ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব'।
৬৮ তম বর্ষে নাগেরবাজার তেলিপুকুর যুব সংঘের থিম 'এক পুকুর ভালোবাসা'। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছোট্ট পুকুর রয়েছে। পরিবেশটা খুব সুন্দর। পুকুরটার সংস্কারেরও দরকার রয়েছে। আমি তরুণজ্যোতিকে বলব, পুকুরটার পাশে মহাদেবকে স্থাপন করতে। সুন্দর করে সাজানো যায়। আমি দেখলাম জলটাও খুব নোংরা হয়ে আছে। অনেক কাজ করতে হবে। আপনারা অনেক আশা-ভরসা নিয়ে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব আমরা পালন করব, নিশ্চয়ই।