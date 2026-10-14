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'আমাদের শুধু আনন্দ করলে হবে না, কাজও করতে হবে', পুজোয় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

Durga puja 2026: 'আমাদের এই রাজ্যে আগামীদিনে অনেকগুলি কর্মসূচি রয়েছে। এই রাজ্য এখন ভারতবর্ষের ডেস্টিনেশন টু বেঙ্গল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা হয়ে গিয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 14, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 06:10 PM IST
'আমাদের শুধু আনন্দ করলে হবে না, কাজও করতে হবে', পুজোয় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: পুজোয় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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