রেড রোডে রেকর্ড ভাঙা ভিড়! মোদীর হাত ধরে বঙ্গে 'যোগ কামস টু হোম': প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এক ঐতিহাসিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকল কলকাতা। রেড রোডে আয়োজিত যোগ দিবসের নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মেগা যোগ কার্নিভালে তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে যোগাভ্যাসে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রবিবার কাকভোর থেকেই রেড রোডে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল। বিশাল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এবং উৎসাহী জনতার ভিড়ে কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় রেড রোড চত্বর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে উপস্থিত থেকে এই বিশাল জনতাকে যোগব্যায়ামের মাধ্যমে সুস্থ থাকার বার্তা দেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিশেষ দিনটিতে বাংলায় যোগ দিবস পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীর পাশেই আসন গ্রহণ করে যোগাভ্যাসে অংশ নেন।
মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে আজ 'যোগ কামস টু হোম'— যোগ বঙ্গে ফিরে এল।' তিনি মাননীয় নরেন্দ্র মোদীকে ১১ কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মহামহিম রাজ্যপাল আর. এন. রবি ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবের উপস্থিতির কথাও তিনি উল্লেখ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন যে অতীতে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে এবার পশ্চিমবঙ্গের জনতা জনার্দনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলে সর্বত্র 'বন্দে যোগ, যোগ পূজা' উদযাপিত হচ্ছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৫৭ হাজার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। দার্জিলিং থেকে দিঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ— রাজ্যের কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করছেন এবং কলকাতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়ে বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, '১৮৯৩ সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়। যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ, তিনি অনেক আগে বলে গিয়েছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি। বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। ১৯২০ সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাঁর ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ ১৯২৩ সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।'
শেষে তিনি বলেন,'আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাব বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে। আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিমবাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া, ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে ২০২৬-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ভারতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন।'
গোটা অনুষ্ঠানটিতে বাংলার মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। যোগ দিবস উপলক্ষে শহরজুড়ে তুমুল উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। রেড রোডের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আজ পালিত হচ্ছে যোগ দিবস। মিলেনিয়াম পার্কেও সকাল থেকে উৎসাহী মানুষদের ভিড় দেখা যায়। ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্করা—সবাই একসঙ্গে ম্যাট পেতে যোগব্যায়াম করেন।
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