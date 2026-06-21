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রেড রোডে রেকর্ড ভাঙা ভিড়! মোদীর হাত ধরে বঙ্গে 'যোগ কামস টু হোম': প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

CM Suvendu Adhikari International Yoga Day 2026 Celebration: আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেড রোড যোগ ব্যায়াম করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, তাঁর হাত ধরেই যোগ বঙ্গে ফিরে এসেছে। অতীতে যোগ দিবসের সঙ্গে রাজ্য সরকার যুক্ত না থাকলেও, এবার রাজ্যজুড়ে কোটিরও বেশি মানুষ এতে অংশ নিচ্ছেন বলে তিনি জানান।

Published: Jun 21, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:27 AM IST
রেড রোডে রেকর্ড ভাঙা ভিড়! মোদীর হাত ধরে বঙ্গে 'যোগ কামস টু হোম': প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ শুভেন্দুর

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রেড রোডে রেকর্ড ভাঙা ভিড়! মোদীর হাত ধরে বঙ্গে 'যোগ কামস টু হোম': ধন্যবাদ শুভেন্দুর
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