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ফিরে আসুন রাজ্যে, পাশে আছে সরকার! পরিযায়ীদের বড় আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari: নিউটাউনে L&T মাইন্ডট্রির নতুন তথ্যপ্রযুক্তি অফিসের উদ্বোধন হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের শিল্প ও প্রযুক্তির অগ্রগতির কথা জানান। তিনি পরিযায়ী যুবকদের রাজ্যে ফিরে এসে কাজ করার আহ্বান জানান। ক্ষুদ্র ও বড় উদ্যোক্তাদের সবরকম সাহায্য করার নির্দেশ ও আশ্বাস দেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:38 PM IST
ফিরে আসুন রাজ্যে, পাশে আছে সরকার! পরিযায়ীদের বড় আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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