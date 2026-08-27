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'কারও কথা শুনবেন না', পুলিসকে 'ফ্রি হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: আপনাদের আর্থিক নিরাপত্তা আমরা দেব। 'অক্টোবর মাসে রেশন দেড় হাজারের বদলে ২ হাজার পাবেন। ২০ শতাংশ ডিএ-সহ বেতনও আগাম পাবেন পুজোর মাসে অক্টোবর মাসে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 27, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:13 PM IST
'কারও কথা শুনবেন না', পুলিসকে 'ফ্রি হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: পুলিসকে &#039;ফ্রি হ্যান্ড&#039; মুখ্যমন্ত্রীর!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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