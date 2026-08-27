'কারও কথা শুনবেন না', পুলিসকে 'ফ্রি হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রীর

পিয়ালী মিত্র: 'দুটি ক্ষেত্রে আপনারা কারও কথা শুনবেন না'। লালবাজারে গিয়ে পুলিসকে 'ফ্রি হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, একটা হচ্ছে রাষ্ট্রহীত, দেশপ্রেম। দেশবিরোধী কার্যকলাপ, 'এক্ষেত্রে কারও কথা শোনার দরকার নেই। অশোকস্তম্ভ, সত্য মেব জয়তে-র মর্যাদা দিয়ে কাজ করবেন। আরজির মতো ঘটনা, আমাদের কন্য়া-বোন-দিদি এবং মায়ের, বা পকসো আইনে আওতায় যে কেসগুলি হতে পারে, এক্ষেত্রে কারও নির্দেশ অপেক্ষা করার দরকার নেই। যদি আপনার কঠিন বা কঠোর কিছু করেন, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী, আপনাদের পুলিসমন্ত্রী আমি ঢাল হিসেবে দাঁড়াব। এটুকু কথা দিতে পারি'।
কলকাতা পুলিসে সদর দফতরে জীবন রক্ষা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী। পুলিসকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিলেন তিনি। বললেন, 'অক্টোবর মাসে রেশন দেড় হাজারের বদলে ২ হাজার পাবেন। ২০ শতাংশ ডিএ-সহ বেতনও আগাম পাবেন পুজোর মাসে অক্টোবর মাসে। ডিএ ৩৮ শতাংশ হয়ে গেল। কেন্দ্রের সঙ্গে ২২ শতাংশ গ্যাপ। সেটাও করে দেব। আর্থিক স্থিতাবস্থা এলে। ১৫ বছরের বেশি যাদের জেলা পোস্টিংয়ে ক্ষেত্রে, ডিজিপিকে বলব হোম সেক্রেটারির সঙ্গে বসে পলিসি করুন।লেডি এসআই কনস্টেবলদের ক্ষেত্রে যাতে খুব বেশি দূরে পোস্টি না হয়। হোম ডিস্ট্রিট নাই-বা দিলেন, পাশাপাশি যাতে হয়'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আগে নন গেজেটেড পুলিস অ্যাসোসিয়েশন দুটি ছিল। একটা লাল, এক তেরঙ্গ। কমিউনিস্টদের কথা বলছি। পরের সরকার পুলিস ওয়েলফেয়ার বোর্ড করেছিল। কার্যত ওটা পলিটিক্যাল হয়ে গিয়েছিল। আমরা ভেঙে দিয়েছি।পুলিস ওয়েলফেয়ার বোর্ড এমনিতেই আছে। এক ips দায়িত্বে আছে'। সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা, সেই বোর্ডকে কমপ্লিট করুন। সবস্তর থেকে প্রতিনিধি নিন। তাদের ওয়েলফেয়ারে জন্য বাজেটে প্রভিশিন রাখব, আলাদা ফান্ড দেব। পুলিসের সামান্য বেতন থেকে ওয়েলফেয়ার বোর্ডের জন্য চাঁদা তোলার দরকার নেই। বিএমএস মেনে করুন। সরকারের সুনাম পাবলিকের কাছে গুডউইল করুন। এসিবি অনেকে ধরছে। এক কনস্টেবল ধরা পড়েছে ঝাড়গ্রামে। ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা সহ.. এই লোভ সংবরণ করতে হবে'।
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