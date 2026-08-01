/শিয়রে সমন অনুপ্রেবশকারীদের! SIR ট্রাইব্যুনাল এড়ানো নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

মৌমিতা চক্রবর্তী: ২০২৭ এর ভারতের জনগণনা উপলক্ষ্যে স্ব-গণনা কর্মসূচিতে অংশ নেন আজ সেচ ভবনের বাংলোতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভারপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকেরা হাজির ছিলেন সেখানে। ইতিমধ্যেই জনগণনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। একাধিক দেশের সীমান্ত থাকার কারণে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য জনগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকেই স্ব গণনা শুরু হচ্ছে। নিজেদের তথ্য নিজেরাই জানাতে পারবেন নাগরিকরা পোর্টালের মাধ্যমে। এই প্রথম দেশে জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত নিজেদের তথ্য নিজেরাই নথিভুক্ত করতে পারবেন নাগরিকরা। প্রয়োজনীয় তথ্য আপলোড করতে হবে পোর্টালে।
কর্মসূচিতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'গোটা রাজ্যের মানুষ আজ থেকে করার সুযোগ পাবে এই প্রক্রিয়া। আমরা কিছুটা পিছিয়ে গেছি। বিগত সরকার সময় মতো শুরু করেনি। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর জনগণনার কাজকে গুরুত্ব দিয়েছি। ভারত সরকারের সেনসাস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক এসেছেন। ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ স্বগণনা প্রক্রিয়া হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণনার কাজ হবে তারপর। রাজ্যপালের কাছে গিয়ে কমিশনার দিল্লিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছেন। এবার সেনসাসে দুটো জিনিস আছে স্ব গণনা এবং ডিজিটাল মাধ্যমে। এটা ১৬ তম জন গণনা।'
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'যারা এসআইআর প্রক্রিয়ার পরীক্ষাধীন ছিলেন তাদের মধ্যে ৬০ লক্ষ ট্রাইব্যুনালে চলে গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী। তবে তার মধ্যে ৭ লক্ষ আবেদন করেছে। বাকিরা তো আবেদন করেনি নাগরিকত্বের, এখন দেখা যাক তারা এই জনগণনার ক্ষেত্রে আবেদন করেন কিনা। অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের স্ট্যান্ড খুবই স্পষ্ট। যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তাদের আমরা খাওয়াবো না রাখব না। CAA এর মাধ্যমে ধর্মীয় শরণার্থীদের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে। আদমশুমারি একটা সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ফাইনাল ডাটা পেয়ে গেলে আমাদের যেসব স্কিম রয়েছে তার জন্য আলাদা করে ডাটার জন্য আলাদা করে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। পূর্বতন সরকারের আমলে বীরভূমে যে ত্রুটি ঘটেছিল সেটা যেন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদেরকে। তবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী আর শরণার্থী এই দুই ঘটনা আলাদা। সেটাও খেয়াল রেখে কাজ এগোতে হবে। আমরা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। যেকোন কারণেই হোক বিগত সরকার সেটা শুরু করেনি। আমরা সরকারে আসার পর এটাকে গুরুত্ব দিয়েছি।'
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