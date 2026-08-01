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শিয়রে সমন অনুপ্রেবশকারীদের! SIR ট্রাইব্যুনাল এড়ানো নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: '১-১৫ আগষ্ট স্ব-ঘোষণা হবে, ১৬ আগষ্ট- ১৪ সেপ্টেম্বর বাড়ি বাড়ি গণনা হবে। রাজ্যপাল দিল্লিতে আছেন, রেসিডেন্ট কমিশনার ওখানে সেটা করাচ্ছেন। এটা ১৬তম, এবার দুই ভাবে হচ্ছে।‌ এক তো স্ব-সুমারী ও দ্বিতীয় হল ডিজিটাল প্রসেস।'

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST
শিয়রে সমন অনুপ্রেবশকারীদের! SIR ট্রাইব্যুনাল এড়ানো নিয়ে এবার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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