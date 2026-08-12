/মাসে একেবারে ৩০০০০ টাকা! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, কারা-কবে থেকে পাবেন?

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে বড় ঘোষণা শুভেন্দু অধিকারীর। বিধানসভায় তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি, নানা সুযোগ সুবিধা বর্তমান বিধায়কদের জন্যে বিগত সরকার করলেও, প্রাক্তনদের জন্যে করেনি। হয়তো মনে হয়েছে দেওয়া যাবে না। আমি অনেক বিধায়ককে সততার সঙ্গে কাজ করতে দেখেছি। মহিষাদলের প্রাক্তন বিধায়ককে দীনবন্ধু রায়কে দেখেছি। আবার বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ নস্করকে দেখেছি। বাজার করেন নিজেরা, সকলের সঙ্গে বসে চা খান। এই সব দেখে মনে হয়েছে সরকারের কিছু করা উচিত। আমাদের সাধ থাকলেও সাধ্যতে কুলায় না। চিকিৎসক ভাতা ছয় হাজার থেকে বেড়ে দশ হাজার পাবেন প্রাক্তনরা।'
তিনি আরও বলেন, 'অনেক বিধায়ককে দলের অফিস থেকে কাজ করতে হয়। অথবা আলাদা অফিস করেন। আমাদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব বিধায়কের সেবা কেন্দ্র থাকবে। সেখান থেকে জনসংযোগ হবে। অনেক ধরণের বিরোধী পক্ষ এখানে আছে। সেবাকেন্দ্র চালাতে মিনিমাম ব্যবস্থা লাগে। আমার প্রস্তাব, সেবা কেন্দ্র চালু করলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের নামে হবে। আর ওখানে ধুতি পাঞ্জাবি পড়া নেতাজীর ছবি বাধ্যতামূলক রাখতে হবে। তার জন্যে ৩০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। যারা পালন করবেন না তারা পাবেন না।'
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