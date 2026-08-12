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মাসে একেবারে ৩০০০০ টাকা! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, কারা-কবে থেকে পাবেন?

Suvendu Adhikari: অনন্ত বিতর্কে ইতি টানতে মুখ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ। ‘প্রত্যেক বিধায়করা নিজের কেন্দ্রে সেবাকেন্দ্র করবেন’। ‘নাম দেবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবাকেন্দ্র’।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:38 PM IST
মাসে একেবারে ৩০০০০ টাকা! বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, কারা-কবে থেকে পাবেন?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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