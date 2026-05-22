CM Suvendu Adhikari: 'হাইভোল্টেজ' সফর, একের পর এক দুর্নীতি তদন্তে দিল্লিতে দাঁড়িয়েই বড় কথা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari meet PM Modi: বৃহস্পতিবারই তিনি রাজধানী শহরে পৌঁছে গিয়েছেন। ২ দিনের এই সফরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও। তাঁর আগেই দুর্নীতি প্রশ্নে তিনি বললেন...
রাজীব চক্রবর্তী: মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাংলার দায়িত্ব পাওয়ার পর এই প্রথমবার দিল্লি গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। দিনভর ঠাসা কর্মসূচী। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও নীতিন নবীন, রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে। তারপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা। সেই মতোই বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বেশকিছু কথা বলেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সাফ কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া টাকা নিয়ে নিয়ম মেনে কাজ হবে। শিক্ষক নিয়োগ, পুর দুর্নীতি, আর জিকরের ঘটনায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তের অনুমতি বিগত সরকার দেয়নি। আমরা সেই অনুমোদন দিয়েছি। সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে। অনুপ্রবেশকারীদের জেলে রেখে ভারতীয় করদাতাদের পয়সা নষ্ট করবে না সরকার। চিহ্নিত হওয়ার পর তাদের ফেরত পাঠানো হবে।
তিনি আরও বলেন, জলশক্তি মন্ত্রকে অধীনে মোট ৩৯ হাজার কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র। আয়ুষ্মান মন্দিরের জন্য শনিবার বেলা বারোটায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভার্চুয়াল বৈঠক হবে। অনুমোদনও দেওয়া হবে। পি ডব্লিউ ডি-র সঙ্গে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির শুক্রবার বৈঠক হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পাল্টানোর কারণে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে ছিল আমরা সেসব সমাধান করব।
মমতা সরকারকে কটাক্ষ করেই এদিন তিনি বলেন, এতদিন আয়ুষ্মান মন্দির নামটি ব্যবহার করা হয়নি তার কারণ আগের মুখ্যমন্ত্রীর ভোটাররা তাতে ক্ষুব্ধ হতেন।
