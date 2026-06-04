/Suvendu Adhikari: কলকাতায় ওয়াটারমেট্রো, আদানির প্রস্তাবে তাজপুরের ১০ কিমি দূরে সমুদ্র বন্দর, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ডবল ইঞ্জিন সরকার আসার পর বড়সড় বিনিয়োগ আসছে বাংলায়। তেমনই ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠক কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রীর। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে সর্বানন্দ সোনোওয়াল। বৃহস্পতিবার নবান্নে আসেন করণ আদানি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তাজ গভীর বন্দর নিয়ে আলোচনা বলে সূত্রের খবর।
আগের সরকার তাজপুর বন্দর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সেই কাজ এগোয়নি। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম কোনও শিল্পপতির সঙ্গে বৈঠক হল। তবে সার্ভেতে দেখা গেছে ওখানে পোর্ট সম্ভব নয়। তবে যেটা বাস্তবসম্মত হবে ১০কিমি দূরত্বে দাদনপাত্রবাড় নিয়ে কথা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, তাজপুর গভীর সমুদ্রবন্দর নিয়ে পূর্বতন সরকার ৩০কোটি টাকা অপচয় করেছে।
কলকাতা ওয়াটারমেট্রোতে যুক্ত হচ্ছে। প্রথমে কেরালমের কোচিতে ওয়াটার মেট্রো পরিষেবা এনেছিল। সেটা সফল হয়েছিল। তারপরে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করেছিল ভারতের ১৭টি শহরে এই পরিষেবা আসবে। এর মধ্যে গুয়াহাটি, শ্রীনগর, পাটনা, বারাণসী, অযোধ্যা, প্রয়াগরাজে প্রথম দফায় ওয়াটার মেট্রো চালু হওয়ার কথা। তালিকায় রয়েছে তেজপুর, ডিব্রুগড়।
তবে শুধু বন্দর নয়, আদানি গোষ্ঠীর উপস্থিতি ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিস্তৃত। রাস্তা নির্মাণ, বিমানবন্দর পরিচালনা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, ডেটা সেন্টার এবং সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে তাদের বড়সড় বিনিয়োগ রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের।
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