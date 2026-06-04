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Suvendu Adhikari: কলকাতায় ওয়াটারমেট্রো, আদানির প্রস্তাবে তাজপুরের ১০ কিমি দূরে সমুদ্র বন্দর, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

CM Suvendu Adhikari: তাজপুরে আদানিদের প্রস্তাবিত বন্দরের কাজ অনেক দিন ধরেই থমকে রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে প্রস্তাবিত বন্দর নির্মাণের চুক্তিপত্র হয়ে গেলেও পরে তা মমতার মন্ত্রিসভায় বাতিল করা হয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:58 PM IST
Suvendu Adhikari: কলকাতায় ওয়াটারমেট্রো, আদানির প্রস্তাবে তাজপুরের ১০ কিমি দূরে সমুদ্র বন্দর, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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