Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /না জিতলে পরিস্থিতি...‌! ভেবেছিলাম বাবা-মাকে উড়িষ্যা পাঠিয়ে দেব, জনতা বাঁচিয়ে দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

না জিতলে পরিস্থিতি...‌! ভেবেছিলাম বাবা-মাকে উড়িষ্যা পাঠিয়ে দেব, জনতা বাঁচিয়ে দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

জাতীয় গ্রন্থাগারে এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ধর্মীয় রীতি, নারী নিরাপত্তা, দুর্গাপুজো এবং তীর্থ পর্যটন নিয়ে একাধিক বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে মাদ্রাসাতেও বন্দেমাতরম গাওয়ার কথা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে অপমান না করার বার্তা, দুর্গাপুজোয় পিতৃপক্ষের সময়ে উদ্বোধন না করা এবং ক্রেন দিয়ে বিসর্জন বন্ধ করার পরিকল্পনার কথা উঠে আসে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 26, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 08:58 PM IST
না জিতলে পরিস্থিতি...‌! ভেবেছিলাম বাবা-মাকে উড়িষ্যা পাঠিয়ে দেব, জনতা বাঁচিয়ে দিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিতর্কের আবহে এবার SIR-র একাধিক বদল! কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিল...
2
3
4
5