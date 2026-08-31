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'তৃণমূলের মরা গাঙে বানের চেষ্টা হচ্ছে! সামান্য বিলবোর্ড খোলার জন্য...', বিস্ফোরক নওশাদ

Naushad Siddiqui:  'JU স্লোগানে কি লেখা সেটা দেখুন। কেউ ক্ষুদার্থ, সেটা থাকলে মুছবেন না। দেশ বিরোধী হলে মুছুন।  আমি প্যালেস্টাইনের পক্ষে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:38 PM IST
'তৃণমূলের মরা গাঙে বানের চেষ্টা হচ্ছে! সামান্য বিলবোর্ড খোলার জন্য...', বিস্ফোরক নওশাদ
Image Credit: বিস্ফোরক নওশাদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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