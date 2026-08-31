'তৃণমূলের মরা গাঙে বানের চেষ্টা হচ্ছে! সামান্য বিলবোর্ড খোলার জন্য...', বিস্ফোরক নওশাদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'সামান্য বিলবোর্ড খোলার জন্য যা হচ্ছে সেটা কি টিআরপি বাড়ানো? তৃণমূলের মরা গাঙে বানের চেষ্টা হচ্ছে'! ক্য়ামাক স্ট্রিট কাণ্ডে এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পাল্টা প্রশ্ন নওশাদ সিদ্দিকী। বললেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রে যত সুরক্ষিত বিরোধী, ততই সুরক্ষিত গণতন্ত্র'।
ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে বিলবোর্ডে খোলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড। সূত্রের খবর, ওই বিলবোর্ড অবৈধ। কলকাতা পুলিসের তরফেই অভিযোগ জানানো হয় পুরসভায়। গত বৃহস্পতিবার বিলবোর্ড খুলতে রীতমতো গ্যাস কাটার নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে হাজির হন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি।
এই ঘটনায় ৩ FIR দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে দুটিতে অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে অভিষেকের। গতকাল, রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দেশের আইন সকলের জন্য সমান। যে আইন ভঙ্গ করবে বা আইন নিজের হাতে তুলে নেবে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই ব্যক্তি আমি হতে পারি, আপনি হতে পারেন, বা অন্য যে কেউও হতে পারে'।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারির পর 'জঞ্জাল সাফাই' অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে যাদবপুরে। গতকাল, রবিবার ক্যাম্পাসে থেকে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্য চুনকাম করা দেওয়ালে কার্ল মার্ক্সের উক্তি লেখা হয়েছে বলে খবর। নওশাদ বলেন, JU স্লোগানে কি লেখা সেটা দেখুন। কেউ ক্ষুদার্থ, সেটা থাকলে মুছবেন না। দেশ বিরোধী হলে মুছুন। আমি প্যালেস্টাইনের পক্ষে। জেন জিরা যে লক্ষ্য নিয়ে চলছে, সেটা ভালো। তাদের লক্ষ্য কী হয় সেটা দেখাই উদ্দেশ্য'।
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