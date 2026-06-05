/Bengal CM Suvendu Adhikari: কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মদনমোহন জিউ, ঠাকুরধাম নিয়ে কী বড় পরিকল্পনার কথা বললেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী?

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day 2026)। আজ এ সংক্রান্ত এক সরকারি কর্মসূচিতে এসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (Bengal CM Suvendu Adhikari on Environment)। কী তাঁর বক্তব্য?
এক কোটি দশ লক্ষ গাছ
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি। নলবনে আজকের এই কর্মসূচি আমি স্বাগত জানিয়েছি। গোটা রাজ্যে অন্তত ৪৫০ থেকে ৫০০ জায়গায় একই সঙ্গেই কর্মসূচি হচ্ছে। সমস্ত বিডিও অফিসে, স্কুল-কলেজ, থানা, পার্কে আজ ৬ লক্ষ ফলের গাছ রোপণ করার মাধ্যমে আমরা প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচি রূপায়ণ করছি। দু'বছর আগে তিনি একটি গাছ লাগিয়ে 'মায়ের নামে লাগালাম' বলেছিলেন। শুধু গাছ লাগিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাজ সমাপন করব না। এক কোটি দশ লক্ষ গাছ এই বছরে আমরা লাগাব। রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। চারা যাতে মহীরুহে পরিণত হয়, তার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।
এক-তৃতীয়াংশ বনসৃজন মাস্ট
জনগণকে এগিয়ে আসতে বলব, আমার ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে আসতে বলবে। পাঠ্য পুস্তকের সিলেবাসে আমরা মূল্যায়ন করব, পরিবেশ সচেতনতা, বৃক্ষ সচেতনতা-- যা আছে তার ব্যাপ্তি আমরা বৃদ্ধি করব। আমাদের যা যা পরিকল্পনা হয়, তার ওয়ান থার্ড গাছ লাগাতে হবে-- এটা আমাদের ইতিমধ্যেই আছে। বারাসাত থেকে সোনারপুর-বারুইপুর পর্যন্ত যে কলকাতা-- এখানে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি হয়েছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই হাউজিংয়ের, যারা প্ল্যান অনুমোদন করে, তাদের কাছে ইতিমধ্যেই নির্দেশ আছে, এক-তৃতীয়াংশে বনসৃজন করতে হয়, একজনও কেউ মেনেছে বলে আমার অন্তত অভিজ্ঞতায় মনে হয় না। পরিবর্তনের সরকার এই ব্যবস্থা নেবে। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যে অবিচার করছি, তার দাম বর্তমানে তো দিতে হচ্ছে, আগামীতেও আমাদের দিতে হবে। তাই আগামীর জন্য আমরা আরো যত্নবান হব। আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরো সেতু তৈরি হবে, তার সঙ্গে অরণ্য সৃষ্টি বনসৃজন বৃক্ষরোপন করতে হবে, বিশেষ করে স্বচ্ছতা অভিযান করতে হবে।
স্বচ্ছ অ্যাপ
মাননীয় ভারত সরকারের মন্ত্রী মনোহরলাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দফতরের সঙ্গে স্বচ্ছ অ্যাপ শুরু করেছেন। মুখ্য সচিবকে বলব, এই ব্যাপ্তি আরো বাড়াতে হবে। দশটি শহরের সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। অ্যাপের মাধ্যমে জানালে দু'ঘণ্টার মধ্যে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। সব কর্পোরেশনে প্রথম ধাপে এই অ্যাপকে পৌঁছে দিতে হবে।
পরিবেশরক্ষায় ১ নম্বর
কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মদনমোহন জিউ, ঠাকুরধাম-- সব পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। টাইগার হিল থেকে মন্দারমণি-- সুন্দর করে সাজাতে হবে। কপিলমুনির আশ্রম, পুরুলিয়া বাঁকুড়ার অরণ্য সুন্দরীকে সাজাতে হবে। ভোটের প্রচারে আমি অরণ্য সুন্দরীতে হেলিকপ্টারে গেছিলাম। দেখলাম, কী ভাবে অরণ্যচ্ছেদন হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারেও দেখেছি, বন্যপ্রাণী কী ভাবে বেরিয়ে আসছে। আমরা অরণ্য সপ্তাহ পালন করব, টাইগার ডে পালন করব, সেদিনও আমরা অনেক কর্মসূচি পালন করব। পরিবেশরক্ষায় আমরা এক নম্বর জায়গায় যাব।
গরিব মানুষকে বিদ্যুৎচুল্লি
পরিবেশ দফতরকে অনুরোধ করব, অনেক গরিব মানুষ এখনও কয়লা কাঠ ব্যবহার করে রান্না করেন, তাঁদের বিদ্যুৎচুল্লি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলব। আমি উদ্যোগ নিয়েছিলাম পরিবেশ দফতরে থাকাকালীন, ৫-৬ হাজার তালিকা এসেছিল। তারপর আমাকে অন্য দফতরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা কার্যকর করতে বলব।
শুধু 'খিঁচ মেরি ফোটো'?
পরিবেশ ইন্ডেক্স ডিজিটাল মাধ্যমে যাতে দেখতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করব। শ্বাসকষ্টজনিত যেসব রোগী আছেন, নভেম্বর ডিসেম্বরে কলকাতায় পরিবেশ যা খারাপ হয়ে যায়, মর্নিং ওয়াক অ্যাভয়েড করতে হয়, ইভনিং ওয়াক করতে হয়, ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন বিদ্যালয় ইকো ক্লাব তৈরি করুন, সরকার পাশে থাকবে, আর্থিক সহায়তা দেবে। সিএসআরে যাদের কাজ হয়, তাদের গাছ লাগানোর একটা অংশ রাখতে বলব। যা গাছ লাগানো হয়েছিল, তা পরিণত হওয়া পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। না হলে হয় শুধু খিঁচ মেরি ফোটো।
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