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Bengal CM Suvendu Adhikari: কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মদনমোহন জিউ, ঠাকুরধাম নিয়ে কী বড় পরিকল্পনার কথা বললেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী?

Bengal CM Suvendu Adhikari on Environment: কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মদনমোহন জিউ, ঠাকুরধাম-- সব পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। টাইগার হিল থেকে মন্দারমণি-- সুন্দর করে সাজাতে হবে। কপিলমুনির আশ্রম, পুরুলিয়া বাঁকুড়ার অরণ্য সুন্দরীকে সাজাতে হবে। ভোটের প্রচারে আমি অরণ্য সুন্দরীতে হেলিকপ্টারে গেছিলাম। দেখলাম, কী ভাবে অরণ্যচ্ছেদন হচ্ছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:35 PM IST
Bengal CM Suvendu Adhikari: কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, মদনমোহন জিউ, ঠাকুরধাম নিয়ে কী বড় পরিকল্পনার কথা বললেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী?
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রী কেন বললেন, শুধু &#039;খিঁচ মেরি ফোটো&#039;? ছবি: কমলাক্ষ ভট্টাচার্য!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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