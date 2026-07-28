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রাজ্যজুড়ে সব বেহাল রাস্তা মেরামত করে ফেলতে হবে, ডেডলাইন ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari:  বিগত সরকারের আমলে দেখা যেত বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ের অভাবে কাজ আটকে যাচ্ছে। সেকথা মাথায় রেখে বিভিন্ন দফতরের যৌথ উদ্যোগের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 28, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:58 PM IST
রাজ্যজুড়ে সব বেহাল রাস্তা মেরামত করে ফেলতে হবে, ডেডলাইন ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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