/রাজ্যজুড়ে সব বেহাল রাস্তা মেরামত করে ফেলতে হবে, ডেডলাইন ঠিক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: এবার বর্ষায় ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা বেহাল। বর্ষায় সেইসব বেহাল রাস্তা সারাই করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। টাকা বরাদ্দের পাশাপাশি রাস্তা ঠিক করার সময়সীমাও বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে সব দফতরের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বিভিন্ন দফতরের কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। সচিবদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাস্তা সারানোর কাজ সেরে ফেলতে হবে। এর জন্য পূর্ত দফতরকে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। এমনটাই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর এমনটাই।
এর আগের সরকার ভেন্ডারদের ঠকিয়েছে। ওদের সঙ্গে কথা বলে ওদের সমস্যারও সমাধান করতে হবে। পূর্ত দফতরের সচিবকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।
বিগত সরকারের আমলে দেখা যেত বিভিন্ন দফতরের সমন্বয়ের অভাবে কাজ আটকে যাচ্ছে। সেকথা মাথায় রেখে বিভিন্ন দফতরের যৌথ উদ্যোগের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। র জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে পূর্ত, পৌর ও পঞ্চায়েতকে একসঙ্গে কাজ করতে বলা হয়েছে। বর্ষার পরেই যাতে যুদ্ধকালীন তত্পরতায় কাজ শেষ করে ফেলা যায় তা দেখার জন্য বলা হয়েছে।
বাংলায় পালাবদলের পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতেই মঙ্গলবার ভবানীভবন থেকে কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ এবং অবৈধ চোলাই মদ বন্ধে রাজ্য সরকারের ৪টি নতুন টোল ফ্রি নম্বর-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বার্তা স্পষ্ট—দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। যে কোনও অভিযোগ পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।
সাধারণ মানুষ যাতে নির্দ্বিধায় সরকারের কাছে অভিযোগ পৌঁছাতে পারেন, তার জন্য আলাদা আলাদা বিষয়ে ৪টি নির্দিষ্ট টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে, সরকারি প্রকল্পে কেউ কাটমানি বা ঘুষ চাইলে জানান— ১৫৫৩৩৪, শহর বা গ্রামে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বা জোরজুলুমের অভিযোগ জানান— ১৫৫৩৩৫, অনৈতিকভাবে গাড়ি থামিয়ে রোড ট্যাক্স বা টোল আদায় করলে জানান— ১৫৫৩৩৭, গ্রাম-গঞ্জে অবৈধ চোলাই মদের ব্যবসা বা ভাটির খবর দিন— ১৫৫৩৩৯
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