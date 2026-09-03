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'এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।' মহানায়কের শতবর্ষে শ্রদ্ধাবনত মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari on Uttam Kumar's Birth Centenary: টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য-- আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের চলচ্চিত্র জগতে আনন্দের দিন। অত্যন্ত গর্বের দিন।

Reported ByKamalakshya Bhattacharya Edited BySoumitra Sen
Published: Sep 03, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:13 PM IST
'এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।' মহানায়কের শতবর্ষে শ্রদ্ধাবনত মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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'এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।' উত্তম-শতবর্ষে শ্রদ্ধাবনত ম
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