'এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।' মহানায়কের শতবর্ষে শ্রদ্ধাবনত মুখ্যমন্ত্রী

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: মহানায়ক উত্তমকুমারের শতবর্ষে শ্রদ্ধা জানিয়ে কী বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য-- আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের চলচ্চিত্র জগতে আনন্দের দিন। অত্যন্ত গর্বের দিন। বলা যায়, যাঁরা এই সংকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে-- আমাদের অভিনেতা থেকে শুরু করে যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন-- আমরা একযোগে শ্রদ্ধা আর পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। এর মধ্যে গত সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'ওরা প্রয়াণ দিবসটাকে উৎসবের মতো করে পালন করত। সব সময় আমরা প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করব, আর জন্মবার্ষিকীকে পালন করব। রাজ্য সরকার মাতব্বরি করবে না, রাজনীতি করবে না, খবরদারি করবে না। আমরা সহযোগিতা করব।'
উত্তমস্মরণে মুখ্যমন্ত্রী
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের চলচ্চিত্র জগতেও আনন্দের দিন। অত্যন্ত গর্বের দিন। এই জন্মবার্ষিকীতে ইতিমধ্যে ওঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, যাঁরা এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে-- আমাদের অভিনেতা থেকে শুরু করে, যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন-- আমরা একযোগে শ্রদ্ধা আর পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। রঞ্জিত মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ। উনি প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। আমাকে প্রথা অনুযায়ী দিতে বলেছিল।' মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, 'এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি আরও খুশি, দেশের প্রধানমন্ত্রী মাসের শেষে মন কি বাত করেন। ৩০ মিনিটের মধ্যে ৫ মিনিটই ছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে। আমি পোস্ট করার আগে আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট দিয়ে পোস্ট করেছেন।' এরপর আয়োজনের প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'আমার সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় নবান্নে দেখা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমাদের এই শতবর্ষটাকে ভাল করে করতে হবে। মিঠুন চক্রবর্তী বিদেশ থেকে আমাকে বলেন। জিতভাই বলেন। সব মিলিয়ে এই জগৎ বা এই জগতকে কেন্দ্র করে যাঁরা, তাঁরা খুবই উৎসাহিত ছিলেন।'
শ্যামাপ্রসাদ, উত্তমকুমার
আমরা যেমন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠান করেছি, তেমনই মহানায়কের জন্মবার্ষিকীতেও আমরা অনুষ্ঠান করছি। আগামীকাল সকাল ১১ একটি উত্তমকুমার নামাকিত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। ভূমিপুজো হবে। আমরা হস্তক্ষেপ করিনি। আমার ছেড়ে দিয়েছিলাম যাঁরা উত্তমকুমারকে নিয়ে ভাবেন, তাঁরা একটা তালিকা করে দিয়েছিলেন। আমরা কেক ও কাটব আবার ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী পায়েসও খাব।
'মাতব্বরি নয় সহযোগিতা'
গত সরকার প্রয়াণ দিবসটাকে উৎসবের পালন করত। সব সময় আমরা প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করব। আর জন্মবার্ষিকীকে পালন করব। রাজ্য সরকার মাতব্বরি করবে না, রাজনীতি করবে না, খবরদারি করবে না। সহযোগিতা করব।
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