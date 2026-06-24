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'টাকার বিনিময়ে কম্প্রোমাইজ করে কাজ করলে এগুলোই হবে', তারাতলাকাণ্ডে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

taratala warehouse collapse:  'পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছি, ৩১ জুলাই পর্যন্ত সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ হবে। অডিট হবে, স্পট ভিজিট হবে। যাঁদের ঠিকঠাক আছে, তারা ১ অগাস্টের পর থেকে কাজ করতে পারবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:42 PM IST
'টাকার বিনিময়ে কম্প্রোমাইজ করে কাজ করলে এগুলোই হবে', তারাতলাকাণ্ডে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রীSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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