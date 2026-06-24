'টাকার বিনিময়ে কম্প্রোমাইজ করে কাজ করলে এগুলোই হবে', তারাতলাকাণ্ডে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: 'টাকার বিনিময়ে কম্প্রোমাইজ করে কাজ করলে এগুলোই হবে'। তারাতলা কাণ্ডে বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আমরা আসার আগে যে প্ল্যানগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। পুরসভাকে নির্দশ দিয়েছি, ৩১ জুলাই পর্যন্ত সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ হবে। অডিট হবে, স্পট ভিজিট হবে। যাঁদের ঠিকঠাক আছে, তারা ১ অগাস্টের পর থেকে জা করতে পারবে'।
এদিন তারাতলায় গিয়ে দু্র্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর নবান্নে ফিরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'এখনও বেশ কিছু মানুষ চাপা পড়ে আছেন। ১২টা ৭ মিনিটে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু বিধানসভা চলছে, কাল অধ্যক্ষে অনুমতি নিয়ে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বলব। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু না হলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ত'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, '৩টে ১৫ থেকে সেনা ও এনডিআরএফ কাজ শুরু করেছে। আমি যাওয়ার পর এনডিআরএফ বলেছে আরও ১২-১৫ জন ভিতরে আছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে। কাল বিধানসভায় বলব। চলতি বছরের ১৭ জানুয়ারি প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছিল। পুরসভাকে বলছি, ক্রুটিযুক্ত প্ল্যান। ৩ জন মারা গিয়েছে। পুরো স্বাস্থ্যভবনকে এসএসকেএমের তুলে আনা হয়েছে'।
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