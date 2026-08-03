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বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরুন, আগে তো নিজেকে বাঁচাতে হবে; তারপর রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul on Suvendu Adhikari Security: অগ্নিমিত্রা বলেন, আগেও আমরা দেখেছি, জঙ্গি গিয়ে নাশকতা করেছে গুজরাট, মহারাষ্ট্রে। আর বলছে নবান্নের পাশে ১৫ দিন কোনও একটা হোটেলে ছিলাম

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 03, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:18 PM IST
বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরুন, আগে তো নিজেকে বাঁচাতে হবে; তারপর রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ অগ্নিমিত্রার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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