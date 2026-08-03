/বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরুন, আগে তো নিজেকে বাঁচাতে হবে; তারপর রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ অগ্নিমিত্রার

সৌমেন ভট্টাচার্য: পাক যোগে বর্ধমানে হামিম মণ্ডল ও হাওড়া থেকে আদিত্য় সিংয়ের গ্রেফতারের পর মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে সরব হলেন অগ্নিমিত্রা পাল। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, গাড়ি ব্যবহার করা উচিত বলেও মন্তব্য করলেন অগ্নিমিত্রা।
উত্তরবঙ্গে থেকে আজ কলকাতায় ফেরেন অগ্নিমিত্রা। বিমানবন্দরে তিনি বলেন, আমরা তো এসেছি এই আড়াই মাস হল। এর আগে তো ছিল মমতা ব্যানার্জি-অভিষেক ব্যানার্জি সরকার। এই আন্টি ইন্ডিয়া মানসিকতা, কিডন্যাপ করে টাকা চাইব, মুখ্যমন্ত্রীকে গুলি করে দেব,যন্তরমন্তরে বোমা ফাটাব এগুলো তো আজকে হচ্ছে না! এগুলোর বীজ রোপন করা হয়েছে ওই সময়, যখন মমতা ব্যানার্জি ২০১১ এ ক্ষমতায় এসেছেন। প্রথমদিকে ঠিক ছিলেন। তারপর মাথায় ঢুকল ভোটের রাজনীতি করতে হবে। এই জঙ্গিদের ঢুকিয়েছে আগের সরকার। শুভেন্দু অধিকারীর আমলে এটা আমরা বাড়তেই দেব না। একেবারে বীজ থেকে কেটে দেওয়া হবে।
এসটিএফের তদন্তে উঠে এসেছে শুভেন্দু অধিকারীকে হত্যার জন্য জেলবন্দি এক অপরাধীকে ব্যবহার করার কথা ছিল। এমনটাই পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের ভাট্টি গ্যাংয়ের। এনিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আমরা এটা হয়তো গুরুত্ব দিনই না। প্রধানমন্ত্রীকেও দেখেছি গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন। হ্যান্ডশেক করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে সবসময় দেখি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। ভেতরে ঢুকে গেলেন। ভয়ানক ব্য়াপার। এরা বলছে গতিবিধি জেনে অস্ত্র পাঠাব! মুখ্যমন্ত্রীকে মারার প্ল্যান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলব এই রিস্ক নেওয়াই যাবে না। তাঁকে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরতে হবে, বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। জ্যামারের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো করতেই হবে। আগে তো নিজেকে বাঁচাতে হবে। তার পরে তো রাজ্য, প্রশাসন, সরকার বাঁচবে।
অগ্নিমিত্রা বলেন, আগেও আমরা দেখেছি, জঙ্গি গিয়ে নাশকতা করেছে গুজরাট, মহারাষ্ট্রে। আর বলছে নবান্নের পাশে ১৫ দিন কোনও একটা হোটেলে ছিলাম। মেদিনীপুরে এগরাতে বোম ব্লাস্ট হল, বলছে আমি ওখানে ছিলাম সাত দিন। আগের পুলিসকে সেভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই একই পুলিসকে এখন ভালো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিস খুব ভালো কাজ করছে। আপনার কি মনে হয় যে হামিম আর আদিত্যই আছে! রাজ্যে এরকম কেউ নেই! লেনে লেনে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, নকশালদের শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই আরবান নকশাল! এদেরকে বিদেশ থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি শুধু শুভেন্দু অধিকারীকে মেরে দেওয়া বা প্রতিমন্ত্রীর ছেলেকে অপহরণ শুধু নয়! বিষয়টি হল প্রধানমন্ত্রীকে দুর্বল করতে হবে।
দেশকে শেষ করতে হলে যুবসমাজকে শেষ করতে হবে। আজকে চারিদিকে ড্রাগ। এত ড্রাগ আসছে কোথা থেকে! একটা তো টাকার ব্যাপার আছে। আর একটা বিষয় হল দেশটাকে শেষ করে দাও। ১৫ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভেন্দু অধিকারীর মতন শক্ত থাকলে আজ এই দিনটা দেখতে হত না। রাজনীতি তো পরে, তাদের বাড়িতেও তো ছেলেমেয়ে আছে। মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে কি ছেলেমেয়ে নেই! অভিষেকেরও তো ছেলে মেয়ে আছে। বড় হচ্ছে। সবার জন্যই ভাবতে হবে।
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