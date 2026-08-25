বেলডাঙাতে আক্রান্ত Zee 24 ঘণ্টার মহিলা প্রতিনিধি, মমতা বলেছিলেন 'শুক্রবার তো একটু আধটু হবেই, আমি কী করব': শুভেন্দু অধিকারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Zee 24 ঘণ্টা মেগা কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মূর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সাংবাদিক সোমা মাইতির উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করলেন।
মূর্শিদাবাদের বেলডাঙাতে পরপর তিনদিন রেললাইন বন্ধ রাখা হয়েছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনের আগে জানুয়ারিতে, যেখানে পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় যে, প্রায় এক সপ্তাহর বেশি সময় থমথমে ছিল বেলডাঙা। খবর করতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন Zee 24 ঘণ্টার প্রতিনিধি সোমা মাইতি। খবর সংগ্রহের সময় গুরুতর হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন তিনি। সোমা জানান, চিত্র সাংবাদিকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের ক্যামেরা বন্ধ করে নেওয়া হয়, ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া তাঁর মাথায় সিটি স্ক্যান হয়েছিল। অসহ্য যন্ত্রণা করছিল মাথায়। ঠিকমত কথা বলতে পারছিলেন না। সারা শরীরে ব্যথা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা আরও বাড়ছিল। চিকিত্সকরা বলেছিলেন, অ্যাডমিট হতে হবে।
ঘটনার সূত্রপাত, পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার জন্য ট্রেনলাইন বন্ধ থাকা নিয়ে। পরে তাদের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিসের তরফে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছিল। পূর্ব রেলের তরফে জেলা পুলিসের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছিল। প্রচুর রেল সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির জেরে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কৃষ্ণনগর লালগোলা শাখায় সমস্ত রকম যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা স্থগিত রাখা হয়েছে। রেলের তরফে বড় সংখ্যক আরপিএফ এবং আরপিএসএফ ফোর্স স্টেশন এবং লেভেল ক্রসিং গুলিতে মোতায়েন করা হয়েছিল দ্রুত।
তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এটাকে সাপোর্ট করছি না কিন্তু মবের মধ্যে ঢুকতে বারণ করছি। এটা আমার হাতে নেই, আমি তো করাইনি ঘটনাটি জুম্মাবারে এমনি জমায়েত হয় প্রোগ্রাম করে, মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় ভোলে বাবা পার লাগাও যায় দুর্গাপুজোয় যায় আমি কি তাদের আটকাতে পারি? এটা তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা। খুবটা স্বাভাবিক যৌথ হাজার হাজার লোককে নোটিশ পাঠাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, বিজেপি দাঙ্গা গুলো লাগাচ্ছে এর পেছনে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সি আছে। আমি এটাকে নিন্দা করি তীব্র নিন্দা করি, আমি সংখ্যালঘু ভাই-বোনেদের কাছে আবেদন করব যারা করছেন শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের উপর ভরসা রাখুন আমরা তো আপনাদের সঙ্গে আছি সর্বধর্ম সমন্বয়ের সঙ্গে আছি সব মানুষের সঙ্গে আছি। কোনও সাংবাদিকদের গায়ে কেউ হাত দেবেন না সবার কাছে অনুরোধ থাকবে।'
আর মঙ্গলবার ITC সোনার বাংলায় Zee 24 ঘণ্টার মেগা কনক্লেভে এসে এই কথারই তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেইসময় কী করে একজন মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার নিন্দা না করে বরং সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই কথাই আরেকবার বললেন রাজ্যে সফলভাবে ১০০ দিন পার করা বিদেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
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