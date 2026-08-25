Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বেলডাঙাতে আক্রান্ত Zee 24 ঘণ্টার মহিলা প্রতিনিধি, মমতা বলেছিলেন শুক্রবার তো একটু আধটু হবেই, আমি কী করব: শুভেন্দু অধিকারী

বেলডাঙাতে আক্রান্ত Zee 24 ঘণ্টার মহিলা প্রতিনিধি, মমতা বলেছিলেন 'শুক্রবার তো একটু আধটু হবেই, আমি কী করব': শুভেন্দু অধিকারী

Suvendu Adhikari: তত্‍কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি এটাকে সাপোর্ট করছি না কিন্তু মবের মধ্যে ঢুকতে বারণ করছি। এটা আমার হাতে নেই, আমি তো করাইনি ঘটনাটি জুম্মাবারে এমনি জমায়েত হয় প্রোগ্রাম করে, মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় ভোলে বাবা পার লাগাও যায় দুর্গাপুজোয় যায় আমি কি তাদের আটকাতে পারি? 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 25, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:42 PM IST
বেলডাঙাতে আক্রান্ত Zee 24 ঘণ্টার মহিলা প্রতিনিধি, মমতা বলেছিলেন 'শুক্রবার তো একটু আধটু হবেই, আমি কী করব': শুভেন্দু অধিকারী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়
2
3
4
5