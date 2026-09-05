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ভুল শুধরে এগোতে হবে! শিক্ষক নিয়োগ, 'সিএম শ্রী' স্কুল, DA-র বকেয়া নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের বার্তা দেন। যার মধ্যে এনসিসি (NCC) ফিরিয়ে আনা, স্বচ্ছতার সঙ্গে আইনি মেনে শিক্ষক নিয়োগ এবং 'সিএম শ্রী' স্কুল স্থাপন অন্যতম। তিনি ডিএ (DA) বকেয়া মেটানোর আশ্বাস দেন এবং মিড-ডে মিল ও স্কলারশিপের ক্ষেত্রে সব ছাত্রছাত্রীর সমানাধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 05, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:25 PM IST
ভুল শুধরে এগোতে হবে! শিক্ষক নিয়োগ, 'সিএম শ্রী' স্কুল, DA-র বকেয়া নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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ভুল শুধরে এগোতে হবে!শিক্ষক নিয়োগ, 'সিএম শ্রী' স্কুল, DA-র বকেয়া নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্য
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