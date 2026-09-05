ভুল শুধরে এগোতে হবে! শিক্ষক নিয়োগ, 'সিএম শ্রী' স্কুল, DA-র বকেয়া নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে বিদ্যাসাগর শিক্ষক সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা অনেক ভুল করে ফেলেছি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায়। NCC তুলে জয়হিন্দ বাহিনী করা হল। NCC-কে ফিরিয়ে আনা উচিত। কলেজে কলেজে NCC ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মোবাইল ফোনের ভয়ঙ্কর কুপ্রভাব পড়েছে। খুব কঠিন সিদ্ধান্ত, ভোট কমে যাবে আমার। এই সব সংস্কার না করলে শিক্ষক দিবসের কোনও মানে হয় না। আজ যাঁরা সম্মানিত হবেন, তাঁদের মধ্যে আমরা ঢুকব কেন? যারা রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম' গায় না- এগুলো বিচার্য বিষয়ের মধ্যে থাকা উচিত।'
শুভেন্দু আরও বলেন, 'এরা দেশের ভেতরে থেকে দেশের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। আমি বারবার বলেছি শিক্ষার পরিবেশ ঠিক করুন। ১৯ হাজার স্কুল আছে যেখানে সঠিক পরিকাঠামো নেই। স্কুলগুলো সুন্দর করে সাজান। বেলুড় মঠে বিকেলে হাজার হাজার মানুষ থাকেন, কিন্তু কোনও শব্দ থাকে না। যে পদ্ধতিতে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। আমাদের উপযুক্ত আচার্য নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীও নিয়োগ করতে হবে। মিত্ৰ ইনস্টিটিউশনে সাপের কামড়ে বাচ্চাকে SSKM-এ যেতে হয়, ভেবে দেখতে হয়।'
তিনি বলেন, 'একটা সরকার চলে গেল, তিন বছর টাকা দেয়নি। খেলাধুলার ভাতায় তো টাকা দেওয়া হয়নি। আমরা এসেই কম্পোজিট গ্র্যান্টের (Composite Grant) টাকা দিয়েছি। যে ভুল হয়ে গেছে- কে আসল শিক্ষক আর কে নকল শিক্ষক। আমরা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শিক্ষক নিয়োগ করব, কোনও বেআইনি কাজ হবে না। নিয়োগের তালিকা ওয়েবসাইটে দিতে হবে, মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে পাঠালে হবে না। মৌখিকে এত নম্বর কেন? নিজেদের লোক ঢোকাবেন কেন? আপনাদের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত তা সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে আছে।'
তিনি আরও বলেন, 'ডিএ (DA)-র বকেয়া দিতে গেলে ১২ হাজার কোটি টাকা দিতে হবে। মালহোত্রা কমিটি নির্দেশ দিলে দেব। আস্তে আস্তে দেব। খাতা ছিল নিম্নমানের। স্কুলের ব্যাগ, পোশাক- সব বদলে দিয়েছি। শিক্ষার্থীদের ভালো স্কুলব্যাগ, মিড-ডে মিল ও ভালো বই দিতে হবে। ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু একটি সম্প্রদায় স্কলারশিপ পেত। আমি তা বন্ধ করেছি। বলেছি- পেলে সবাই পাবে, না হলে কেউ পাবে না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভেদ করা যায় না। আমাদের গায়ে অনেক দাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের মেধাবীদের পুরস্কৃত করার ক্ষেত্রে আমরা কোনও বৈষম্য বা বাছ বিচার করিনি। বইয়ে টাটাকে তাড়ানো নিয়ে এক পাতা আছে। অথচ শ্যামাপ্রসাদ, প্রণবানন্দের নাম নেই।'
'ছাত্রছাত্রীদের জানাবেন না কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হল? "বন্দে মাতরম" গাইতেই হবে, কিছু বিষয়ে সরকার কঠোর। অনেকে বলেছিলেন, এরা জোর করে সাত্ত্বিক আহার চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা ইসকনের আহারের সঙ্গে সপ্তাহে দু'দিন ডিমও দিচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি জেলায় "সিএম শ্রী" (CM Sree) স্কুল হবে, ২টি করে। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। স্পোর্টসে দুটি বড় প্রতিষ্ঠান করব। SSC-র মাধ্যমে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর (Physical Instructor) নিয়োগ হবে।'
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