/বদলের বাংলায় বড় পদক্ষেপ, আজ একাধিক সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমি তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

অয়ন ঘোষাল: রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপির অন্যতম সংকল্প ছিল রাজ্যে শিল্প স্থাপন করা। শিল্পের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা। সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ বুধবার বেশ কয়েকজন শিল্পপতিদের হাতে শিল্প স্থাপনের জন্য জমি হস্তান্তর করবে রাজ্য সরকার। বিকেলে ইএম বাইপাসের ধারে মিলনমেলা প্রাঙ্গনে ওই হস্তান্তর অনুষ্ঠান হবে।
সূত্রের খবর, মোট ৩৩টি শিল্প সংস্থার হাতে জমি তুলে দেবে রাজ্য সরকার। কোনও বড় ঘোষণাও হতে পারে।
উল্লেখ্য, বিগত তৃণমূল জমানার শুরুটাই হয়েছিল রাজ্য থেকে রতন টাটাকে তাড়িয়ে। তৃণমূল জমানার শেষ ৮-১০ বছর ঘটা করে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট করা হত। খরচ হয়েছে কোটি কোটি টাকা। কতটা বিনিয়োগ এসেছে তা এখনও জানা যায়নি। বদলের বাংলায় নতুন সরকার প্রথম যে কাজটা করছে সেটা হল শিল্প আনার ব্যাপারে সেটা হল জমি হস্তান্তর। সেটাই করা হয়েছে আজ বিকেল পাঁচটায় মিলন মেলা প্রাঙ্গনে। একাধিক শিল্প সংস্থার হাতে জমি তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এরাজ্যে ভবিষ্যতে যারা শিল্প স্থাপনের জন্য আসবেন তাদের জন্য ল্যান্ডব্যাংক তৈরি হবে। তার থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিল্প স্থাপনের পর যাতে আনুসঙ্গিক অন্যান্য সুবিধে যাতে এক ছাতার তলায় পাওয়া যায় তার জন্য তৈরি হবে এসইজেড বা স্পেশাল ইকোনমিক জোন। এনিয়ে আগ কোনও বড় ঘোষণা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।
নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই বাংলায় শিল্পের হাল ফেরানোর চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, মিলেছে একাধিক শিল্প স্থাপনের আশ্বাসও। রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে সোমবার মুম্বইয়ে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই বৈঠকে শিল্পস্থাপনের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই বৈঠকের বিষয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় অনেক বিনিয়োগ হবে। তবে এখনই বিস্তারিত জানাতে চাননি তিনি। সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলেই সরকারি ভাবে তা ঘোষণা করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)