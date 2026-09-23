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বদলের বাংলায় বড় পদক্ষেপ, আজ একাধিক সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমি তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

CM Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:23 PM IST
বদলের বাংলায় বড় পদক্ষেপ, আজ একাধিক সংস্থার হাতে শিল্পের জন্য জমি তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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