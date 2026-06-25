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কালী-কে তুললে সব বেরিয়ে যাবে, ও না বললে কোনও প্ল্যান হয় না: কাকে নিশানা? ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে আঙুল মুখ্যমন্ত্রীর!

Taratala Kolkata Warehouse Collapse: বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত ১৫ বছরে অনেক কাণ্ড করছে। লোহা টাকার মেশিন পর্যন্ত কেননি

Written BySekender Abu ZafarEdited By:Sekender Abu Zafar
Published: Jun 25, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:15 PM IST
কালী-কে তুললে সব বেরিয়ে যাবে, ও না বললে কোনও প্ল্যান হয় না: কাকে নিশানা? ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে আঙুল মুখ্যমন্ত্রীর!
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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