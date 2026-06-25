/কালী-কে তুললে সব বেরিয়ে যাবে, ও না বললে কোনও প্ল্যান হয় না: কাকে নিশানা? ক্যামাক স্ট্রিটের দিকে আঙুল মুখ্যমন্ত্রীর!

শ্রেয়সী গঙ্গোপাপাধ্যায় ও মৌমিতা চক্রবর্তী: তারাতলা গোডাউন ভেঙেপড়া কাণ্ডে মৃত ও আহদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এনিয়ে বিবৃতি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, তারাতলার দুর্ঘটনার পেছনে যাদের ত্রুটি রয়েছে তাদের কাউছে ছাড়া হবে না। তৃণমূলকে নিশানা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিটি অব জয়কে আপনারা মৃত্যুপুরী বানিয়ে দিয়েছেন। ওই নির্মাণের যে প্ল্যান তাতে প্রাক্তন মেয়রের সই রয়েছে। এটা আপনাদের পাপের ফল।
বুধবার তারাতলার বেসব্রিজের কাছে একটি নির্মীয়মান গোডাউন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। আর তার নীচে চাপা পড়ে যান বেশ কয়েকজন শ্রমিক। এনিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনওপর্যন্ত ওই ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনওপর্যন্ত মোট ২৯ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০ জন হাসপাতালে ভর্তি। চার জনের অবস্থা সংকটজনক।
যেভাবে ওই বিশাল লোহার কাঠামো ভেঙে পড়েছে তাতে সন্দেহ করা হচ্ছে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানে হয়তো কোনও ত্রুটি ছিল। এনিয়ে আজ বিধানসভায় তৃণমূলকে নিশান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জানুয়ারি ১৭, ২০২৬ সালে এই বিল্ডিং প্ল্যান দেওয়া হয়। এটা আপনাদের পাপের ফল। সব জায়গায় টাকা নিতে নিতে এই সিটি অব জয়কে মৃত্যুপুরী বানিয়ে ফেলেছেন। একেরপর এক ঘটনা। শিক্ষা নেননি। কোনও উদ্ধারকাজে এনডিআরএফকে কখনও ডাকেননি।
আখরুজ্জামানের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গার্ডেনরিচে বিল্ডিং ভেঙে মুর্শিদাবাদের ১৪ জনের মৃত্যু হয়। তারা তো মুসলিম। আপনাদের ভোটার। একজনকেও জীবিত উদ্ধার করতে পারেননি। কী করেছেন আপনারা? একটাকেও তো ছাড়ার কোনও সিন নেই! আপনার প্রাক্তন মেয়রের সই রয়েছে প্ল্যানে। কাউকে ছাড়া হবে না। ইঞ্জিনিয়ার যাদের নাম রয়েছে তাদের ছাড়া হবে না।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনওপর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছি। এবার আসগরকে খুঁজছি। যদি নীচে চাপা পড়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। চাইব জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হোক। কেএমসিতে কী হয়েছে আমরা জানি না? 'কালী'-কে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা করপোরেশনে কালী না বললে কোনও প্ল্যান হয় না। আর কালী অ্যাপয়েন্টেড বাই ক্যামাক স্ট্রিট। সবাই জানে। আর এই কালী বাইপাসের পাশে তৃণমূল ভবন বানাচ্ছে ২০০ কোটি টাকায়। এখান থেকে টাকা তুলে ওখানে পাঠায়। আমরা সব জানি, সব বের করেছি আমরা। এফআইআর হয়েছে, ব্যবস্থা নিচ্ছি।
উল্লেখ্য, প্রক্তন মেয়রের ওএসডি হলেন এই কালী ওরফে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই প্রথম নয়। ২০২৪ সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের এক কর্মী কালীর নামে সেক্সপিয়র সরণী থানায় অভিয়োগ করেন। কালী নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে টাকা তুলেছেন। প্রথম এনিয়ে হইচই হলেও তা শেষপর্যন্ত চাপা পড়ে যায়। কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কলকতা পুরসভা।
বিগত তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত ১৫ বছরে অনেক কাণ্ড করছে। লোহা টাকার মেশিন পর্যন্ত কেননি। কোনও আধুনিক যন্ত্র নেই। সেনার বিহার রেজিমেন্ট এসেছিল আধুনিক যন্ত্র নিয়ে। তাদরে জন্যই লোহা কেটে ২০ জনকে জীবিত বের করতে পেরেছি।
কলকাতা ও সন্নিহিত এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যানে ত্রুটি থাকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আমরা চার সপ্তাহ, রাজারহাট নিউটাউন, মহেশতলা, সোনারপুর, বারুইপুর, কলকাতা, সব নির্মীয়মাণ কাজ বন্ধ করলাম। জরুরি কাজ ছাড়া। এই সব অডিট হবে। রাজেশ পান্ডে লিড করবে। এছাড়া স্মিতা পান্ডে, রচনা ভগত, রাজেশ সিনহা, খলিল আহমেদ, আইআইটি, ইরকন, পূর্ত দফতর চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ডিজি বিল্ডিং থাকবেন। সব বিল্ডিং প্ল্যান অডিট করাব। একেবারে জিরো টলারেন্স।
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