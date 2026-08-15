/রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে রাজ্য়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতা দিবসে শুভেন্দুর বড় বার্তা

অয়ন শর্মা: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার স্বাধীনতা দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানে রেড রোডে উপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় BJP ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম তারা উদযাপন করেন ১৫ অগাস্ট। ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রথমবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে অংশ নেয় কলকাতা পুলিস, রাজ্য পুলিস, বিএসএফ এবং ভারতীয় স্থল, জল ও নৌসেনা বাহিনীর জওয়ানরা। বিশেষ আকর্ষণ ছিল কলকাতা পুলিসের ‘দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড’-এর কুচকাওয়াজ। সাব-ইন্সপেক্টর শম্পা গুহর নেতৃত্বে এই স্কোয়াডের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়, যাকে অভিবাদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। কুচকাওয়াজ চলাকালীন আকাশপথে বিশেষ পুষ্পবৃষ্টি করা হয়।
রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্য ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বীর বিপ্লবীদের মাটি। সমস্ত রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ভুলে পশ্চিমবঙ্গকে তার পুরোনো গৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। আমরা রাজনৈতিক সংকীর্নতাকে দূরে সরিয়ে রেখে রাজ্যকে ভারত শ্রেষ্ঠ গড়ে তুলোর চেষ্টা করি।' কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, সুরক্ষা এবং পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যকে ‘ভারত শ্রেষ্ঠ’ করে তোলার আহ্বান জানান। এদিন রেড রোড থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দ্যেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, রাজ্যবাসীকে রাষ্টবাদী অভিনন্দন, যারা এই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন। কলকাতা পুলিসবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে অভিনন্দন। ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে অভিনন্দন জানাই। তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন।
এদিন রেড রোডের প্যারেড প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয় একের পর এক রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ট্যাবলো। ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে মোট ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছে। এই উদযাপনের পাশাপাশি উঠে এসেছে একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ—এর আগে ২০০৬ সালে স্বাধীনতা দিবসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দূরদর্শনে বার্তা দিয়েছিলেন। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে বাংলার আর কোনও মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতা দিবসে দূরদর্শনে সরাসরি বক্তব্য রাখেননি।
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