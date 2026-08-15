Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে রাজ্য়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতা দিবসে শুভেন্দুর বড় বার্তা

রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে রাজ্য়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতা দিবসে শুভেন্দুর বড় বার্তা

CM Suvendu Adhikari Independence Day speech: বীর বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং প্যারেডে অংশ নেওয়া পুলিস, জওয়ান, শিল্পীবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি উপস্থিত রাজ্যবাসীকে ‘জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন’ জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিকেও সাধুবাদ জানান তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 15, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:54 AM IST
রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে রাজ্য়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতা দিবসে শুভেন্দুর বড় বার্তা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
রাজনৈতিক সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে রাজ্য়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, স্বাধীনতা দিবসে শুভেন্দু
2
3
4
5