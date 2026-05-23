/CM Suvendu Adhikari: বদনাম ঘোচাব, OMR শিটের কার্বনকপি আর জমা নয়; নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে নতুন আইন: মুখ্যমন্ত্রী

Job Recruitment: নিয়োগে স্বচ্ছতা ফেরাতে বিধানসভার আগামী অধিবেশনেই নতুন আইন আনার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ করতে লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন নিয়েও পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।
অয়ন ঘোষাল: সরকারি চাকরির নিয়োগে বড় বদল আনার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। এদিন রোজগার মেলা থেকে তেমনই ধারণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করতে বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিলেন। মেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, গত কয়েক বছরে নিয়োগ দুর্নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের নাম দেশজুড়ে খারাপ হয়েছে এবং সেই পরিস্থিতি থেকে রাজ্যকে বের করে আনাই এখন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।
এদিন তিনি বলেন, 'আগামীদিনে সরকারি বা সরকার পোসিত সংস্থায় নিয়োগ করব। নিয়োগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের খুব বদনাম হয়েছে। বিগত দিনে নিয়োগ নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা তিক্ত। আধ্যাত্মিক চেতনার রাজধানী কলকাতার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো কলুষিত হয়েছে।রেলের একাধিক পরীক্ষা আজকাল তারা পশ্চিমবঙ্গে করাতে চাইছিলেন না। সেখানে লিখিত পরীক্ষা অ্যাকাডেমিক স্কোর এবং ভাইবা পদ্ধতি নিয়ে সঠিক গাইডলাইন ফলো করব। স্বচ্ছতার সঙ্গে লিখিত পরীক্ষা হবে। ১০০ শতাংশ অ্যাটেনডেন্স রোস্টার স্বচ্ছতা। সব প্রোটোকল সঠিক ভাবে প্রচলন করব। আমি নিয়োগের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে আপনাদের সঙ্গে এগুলো শেয়ার করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। তাই এই কথাগুলো বললাম।'
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবার থেকে চাকরিপ্রার্থীদের ওএমআর শিটের কার্বন কপি দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে, বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী। ওএমআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয় ঠিকই,কিন্তু পরীক্ষার্থীদের কার্বন কপি দেওয়া হয় না। সেই জায়গাতেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন তৈরি হয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, 'কার্বন কপি প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থীর হাতে থাকা উচিত। কার্বন কপি নিজেদের কাছে রেখে দেওয়ার সংস্কৃতি থেকেই স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তৈরি হয়েছে। তাই এবার থেকে সেই ব্যবস্থা বদলানো হবে। নতুন নিয়োগ নীতিতে ওএমআর কার্বন কপি দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।'
এমনকী তিনি জানান, রাজ্যের জন্য ৬১ টি প্রকল্প অ্যাপ্রুভ করেছে রেল। জমি জটে আটকে ছিল। আমরা জমিগুলো ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছি। রাজ্যবাসী ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ গ্রহণ করুন। চিংড়ি ঘাটার জটিলতা ক্লিয়ার করে দিয়েছি। কাজ চলছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে আপনারা ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ গ্রহণ করুন। আমরা ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট পলিসি আগামী বাজেট ঘোষণার দিন ঘোষণা করব। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার সহযোগিতার কাজ করবে কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি হচ্ছিল। সেই ইমেজ থেকে আমরা রাজ্যকে বের করে আনব।
