Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /‘জানুয়ারিতেই সপ্তম পে কমিশন, নিয়োগ হবে UPSC-র ধাঁচে!’ বাজেট শেষে মেগা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

‘জানুয়ারিতেই সপ্তম পে কমিশন, নিয়োগ হবে UPSC-র ধাঁচে!’ বাজেট শেষে মেগা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

পেশ হওয়া ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের বাজেটকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বাংলার ঐতিহ্য ও গরিমা ফেরানোর ‘ত্রিশক্তি’ ব্লুপ্রিন্ট বলে দাবি করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী জানুয়ারি মাসেই রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন গঠন করা হবে এবং অক্টোবর থেকেই কর্মীরা বর্ধিত ডিএ পাবেন। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:58 PM IST
‘জানুয়ারিতেই সপ্তম পে কমিশন, নিয়োগ হবে UPSC-র ধাঁচে!’ বাজেট শেষে মেগা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আর কয়েক ঘণ্টা...রাতে ফের মেসি ম্যাজিক? কখন কোথায় কীভাবে দেখবেন আর্জেন্টিনার খেলা?
Argentina37 min ago
2
mimi chakraborty39 min ago
3
West Bengal Budget 202642 min ago
4
Pankaj Tripathi57 min ago
5
West Bengal Budget 20261 hr ago