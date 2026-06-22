/‘জানুয়ারিতেই সপ্তম পে কমিশন, নিয়োগ হবে UPSC-র ধাঁচে!’ বাজেট শেষে মেগা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের পর একযোগে বিরোধীদের নিশানা করার পাশাপাশি রাজ্যের সাধারণ মানুষ, সরকারি কর্মী এবং যুব সমাজের জন্য একাধিক বড় ঘোষণা ও বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই বাজেট কেবল একটি আর্থিক খতিয়ান নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং হারিয়ে যাওয়া গরিমা ফিরিয়ে আনার এক শক্তিশালী 'ত্রিধারা’ ব্লুপ্রিন্ট।
সরকারি কর্মী, ডিএ এবং ‘সপ্তম পে কমিশন’-এর ঘোষণা
ডিএ ও বেতন কাঠামো নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১ অক্টোবর থেকেই সরকারি কর্মীরা বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা (DA) পেতে শুরু করবেন। পূর্বতন সরকারের জমানার ২২ শতাংশের যে ফারাক রয়েছে, তা ধীরে ধীরে মিটিয়ে দেওয়া হবে।সপ্তম পে কমিশন: কর্মচারীদের জন্য সবচেয়ে বড় ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী জানুয়ারি মাসেই রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন গঠন করা হবে। আগের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কর্মচারীদের অপমান করে বলতেন ‘ঘেউ ঘেউ করবেন না’। কিন্তু এই সরকার কর্মীদের যোগ্য সম্মান দেবে।
চাকরি ও দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ বোর্ড
নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে পূর্বতন দুই সরকারকে একযোগে আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “৩৪ বছর ধরে একদল চিরকুটে চাকরি দিয়েছে, আর একদল সাদা খাতায় চাকরি দিয়েছে।” এবার থেকে রাজ্যে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগের জন্য ইউপিএসসি-র মতো নিরপেক্ষ নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হবে। এই বোর্ডে কোনও রাজনৈতিক প্রতিনিধি থাকবে না। পুলিস ও শিক্ষক-সহ বিভিন্ন দফতরে ১ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এর মধ্যে ইএফআর (EFR)-এ ১,০০০ জন নিয়োগ করা হবে, যেখানে ৩০% আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পুজো বা উৎসবের মরশুমের আগেই রাজ্যে ১৬ হাজার নতুন পুলিস কনস্টেবল রাস্তায় নামানো হবে। এছাড়া মহিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে মহকুমা ভিত্তিক বিশেষ মহিলা থানা গড়ে তোলা হবে।
আশা, আইসিডিএস ও সিভিক পুলিস নিয়ে বার্তা
আশা এবং আইসিডিএস কর্মীরা এবার থেকে অতিরিক্ত ৫,০০০ টাকা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, আগের সরকারের কাছে ৪,০০০ টাকা চাইতে গিয়ে এঁরা লাঠি পেটা খেয়েছেন, কিন্তু নতুন সরকারের কাছে চাইতে হয়নি। সিভিক পুলিস এবং ভিলেজ পুলিসে কোনও কর্মী ছাঁটাই হবে না। তবে অনেকের সক্ষমতা কম এবং অনেকের সার্টিফিকেট ভুয়ো থাকায় পুরো ব্যবস্থার একটি ‘ঝাড়াই-বাছাই’ বা স্ক্রিনিং প্রক্রিয়া হবে।
কৃষি, আবাসন ও হাসপাতালের খাবারের বাজেট বৃদ্ধি
কৃষকদের বিদ্যুৎ বিলে ছাড়: কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সরকার বিদ্যুতের ইউনিট পিছু ২ টাকা করে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে রাজ্যের কোষাগার থেকে ৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে। রাজ্যের মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ নিশ্চিত করতে ২৫ লক্ষ নতুন আবাসের বাড়ি তৈরি করা হবে। হাসপাতালের রোগীদের খাবারের মান বাড়াতে বড় পদক্ষেপ। আগে হাসপাতালে রোগীদের তিন বেলার খাবারের জন্য মাত্র ৫৬ টাকা বরাদ্দ ছিল, তা বাড়িয়ে এক ধাক্কায় ১১০ টাকা করা হল। কলকাতায় মিড-ডে মিলের পাইলট প্রজেক্টের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ইসকন-কে। রাজ্য সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের দেখানো পথেই চলবে।
পরিকাঠামো উন্নয়ন ও কর ফাঁস থেকে মুক্তি
গঙ্গাসাগর সেতু রাজ্য সরকার নিজের খরচেই করবে। সেখানে আন্ডার ওয়াটার টানেল বা জলের তলা দিয়ে রেললাইন নিয়ে যাওয়া হবে। এর অ্যাপ্রোচ রোডের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি ও ‘চাঁদাবাজি চার্জ’ সম্পূর্ণ বন্ধ করে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই প্রথম লক্ষ্য। আগের সরকার শিল্পে যে ইনসেনটিভ বন্ধ করে দিয়েছিল, তা আবার চালু করা হচ্ছে।
‘সংগ্রামী ভাতা’ ও বিএসকে
পূর্বতন সরকারের অন্যায় সমালোচনা করার অপরাধে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ বা আন্দোলনকারীদের জেলে যেতে হয়েছিল, তাঁদের জন্য বিশেষ ‘সংগ্রামী ভাতা’ চালু করা হবে। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে আগের জমানায় ‘আইপ্যাক’ (I-PAC)-এর লোকেরা ঢুকে পড়েছিল। সরকার কাউকেই ছাঁটাই করছে না, তবে সেখানেও যোগ্যতার ভিত্তিতে ঝাড়াই-বাছাই করা হচ্ছে।
৪ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের এই বাজেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, বাজেটে কোনও অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার কথা বলা হয়নি। বাজেট দেখে বিরোধীদের আর কিছু বলার মুখ নেই। প্রবীণ বিরোধী বিধায়ক অশোক দেবও মেনে নিয়েছেন যে এই বাজেটে কিছু বলার নেই, কেবল আইনজীবীদের জন্য কিছু থাকলে ভালো হত। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, আগামীবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত সেই বাকি থাকা কাজগুলিও সম্পন্ন করবেন।
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