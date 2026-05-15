/CNG price in Kolkata: সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় CNG: লাফিয়ে বাড়ল দাম, যাতায়াতের খরচে জোগাতে এবার নাভিশ্বাস মধ্যবিত্তের

CNG price in Kolkata: পেট্রল ও ডিজেলের পর এবার মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়ে একধাক্কায় দাম বাড়ল সিএনজি-র (CNG)। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা এবং হরমুজ প্রণালীর উত্তেজনার প্রভাবে দিল্লি ও মুম্বইয়ের পাশাপাশি কলকাতাতেও জ্বালানি মহার্ঘ হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: সকাল থেকে একের পর এক বজ্রাঘাত। মধ্যবিত্তের পকেটে এবার আগুন। একযোগে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির পর এবার আরও ধাক্কা। বাড়ল সিএনজি-র দামও। হরমুজ প্রণালী ঘিরে আন্তর্জাতিক উত্তেজনার আবহে দিল্লিতে কেজিপিছু সিএনজি-র দাম বাড়ানো হয়েছে ২ টাকা। নতুন দামে দিল্লিতে সিএনজি বিক্রি হবে কেজিপিছু ৭৯.০৯ টাকায়। এর আগে দাম ছিল ৭৭.০৯ টাকা প্রতি কেজি।
এরপর মুম্বই ও দিল্লিতে সিএনজির দাম বাড়ার পর কলকাতাতেও দাম বেড়েছে। কলকাতায় সিএনজি মূল্যবৃদ্ধি। ৯৪ টাকা ৫০ পয়সা থেকে দাম বেড়ে ৯৭ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বাড়ল কেজিতে ৩ টাকা।
উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে বেড়েছে পেট্রল-ডিজেলের দাম। পেট্রল ও ডিজেল উভয়ের দামই লিটার প্রতি ৩ টাকা করে বেড়েছে। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ২৯ পয়সা। নতুন দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা। কলকাতায় ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ১১ পয়সা। ডিজেলের নতুন দাম ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা।
কেন এই মূল্যবৃদ্ধি?
মূলত আন্তর্জাতিক উত্তেজনার কারণেই এই দাম বেড়েছে। বর্তমানে হরমুজ প্রণালী ঘিরে বিশ্ব রাজনীতিতে অস্থিরতা চলছে। এর ফলে বিশ্ববাজারে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ কমেছে। জোগান কম থাকায় কাঁচামালের দাম হু হু করে বাড়ছে। সেই কারণেই ভারতের শহরগুলোতেও জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে।
যে তেল ৬৯ ডলারে কিনত, এখন সেই একই তেলের জন্য প্রায় ১১৪ ডলার দিতে হচ্ছে। গত ১১ সপ্তাহ ধরে কোম্পানিগুলো লোকসান সয়েও দাম বাড়ায়নি। কিন্তু লোকসান এতটাই বেশি হচ্ছিল যে, কোম্পানিগুলো শেষ পর্যন্ত দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে। দীর্ঘদিন পর জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল। ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে ট্রাক এবং লরির ভাড়া বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আলু, পেঁয়াজ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারের ওপর। অর্থাৎ, যাতায়াতের পাশাপাশি রান্নাবান্নার খরচও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
সাধারণ মানুষের ওপর প্রভাব
এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে যাতায়াতের খরচ বাড়বে। অটো এবং অ্যাপ-ক্যাব চালকদের খরচ এক ধাক্কায় বেড়ে গেল। এর ফলে সাধারণ যাত্রীদের পকেটে বাড়তি চাপ পড়বে। পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়লে বাজারদরেও এর প্রভাব পড়তে পারে। পেট্রল-ডিজেলের পর সিএনজি-র এই দাম বৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
মোদীর সংযম বার্তা
তেলের দাম বাড়ানোর ঠিক কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকী তিনি নিজেও তাঁর কনভয়কে ৫০ শতাংশ কাটছাঁট করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেখানে বৈদ্যুতিক গাড়ি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
