LPG price hike Kolkata: এক ধাক্কায় বাড়ল ২১৮ টাকা: কলকাতার আরও দামি গ্যাস

LPG price hike Kolkata: এক ধাক্কায় বাড়ল ২১৮ টাকা: কলকাতার আরও দামি গ্যাস
LPG price hike Kolkata: ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হল ২,২০৮ টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ যেন মরার উপর খাঁড়া খা! এমনিতেই যোগান নেই। কাল বুধবার থেকে আরও দামি হচ্ছে জ্বালানি। কলকাতায় এবার দাম বাড়ছে বাণিজ্য়িক রান্নার গ্যাসের। কত? একধাক্কায় ২১৮ টাকা। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হল ২,২০৮ টাকা। এর আগে চলতি মাসের প্রথমদিনেই দাম বেড়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের। বস্তুত, মার্চেই দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসেরও।
আরও পড়ুন: poll workers medical facility: ভোটকর্মীদের নিখরচায় চিকিত্সা: ছাব্বিশের আগে বড় সিদ্ধান্ত রাজ্যের
কখনও বাড়ে, কখনও আবার কমেও যায়। ভারতে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামের ওঠাপড়া চলে প্রতিমাসে। কিন্তু যুদ্ধের এবার আর কমল না, বরং বেড়ে গেল। কলকাতা শেষবার বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়েছিল ১ মার্চ। তখন ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম হয়েছিল ১৮৭৫ টাকা ৫০ পয়সা। দাম বেড়েছিল ৩১ টাকা। তখন অবশ্য রান্নার গ্যাসের দাম বাড়েনি।
এদিকে ততদিনে 'যুদ্ধ' লেগে দিয়েছে মধ্য এশিয়ায়। কয়েক দিন পর সিলিন্ডার প্রতি ৬০ টাকা দাম বাড়ে রান্নার গ্যাসেরও। বস্তুত, রান্নার ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার বুকিংয়ে কম্পালসারি ওয়েটিং-র সময়সীমা বেড়েছে। ২৫ দিন নয়, ৩৫ দিন।
এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালীতে উত্তেজনার কারণে গ্যাসের আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে রান্নার গ্যাস সরবরাহ ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্র। রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ওজন এবার কমানো হবে। বলা হচ্ছে, দেশে গ্যাস সংকট পরিস্থিতিতে প্রচলিত ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের বদলে ১০ কেজির LPG সিলিন্ডার ভরে দেওয়া হবে। লক্ষ্য একটাই, যাতে সীমিত পরিমাণ মজুত গ্যাস আরও বেশি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়।
আরও পড়ুন: Pawan Ruia arrest: ৩১৭ কোটি টাকার প্রতারণা: ইকোপার্কে সাইবার ক্রাইম উইঙের জালে জেসপ-ডানলপের মালিক, পবন রুইয়ার পতন
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)