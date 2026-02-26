English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • কলকাতা
  • High Court SIR case: SIR-এ নয়া বিতর্ক, হাইকোর্টে মুখ্যসচিব আসতেই ঝামেলা...প্রধান বিচারপতির কাছে অভিযোগ..

High Court SIR case: SIR-এ নয়া বিতর্ক, হাইকোর্টে মুখ্যসচিব আসতেই ঝামেলা...প্রধান বিচারপতির কাছে অভিযোগ..

High Court SIR case:  পুলিসের সঙ্গে রীতিমতো বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন আইনজীবীরা।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 26, 2026, 11:47 PM IST
High Court SIR case: SIR-এ নয়া বিতর্ক, হাইকোর্টে মুখ্যসচিব আসতেই ঝামেলা...প্রধান বিচারপতির কাছে অভিযোগ..

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ভোটমুখী বাংলায় SIR বিতর্ক। হাইকোর্টে  মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর আসাকে কেন্দ্র করে এবার অভিযোগ জমা পড়ল। পুলিসের সঙ্গে রীতিমতো বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন আইনজীবীরা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Firdous Shamim: যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত 'SSC-খ্যাত' হেভিওয়েট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা...

বাংলায় SIR এখন শেষ পর্যায়ে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে যখন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন, তখন দফায় দফায় বৈঠক চলছে কলকাতা হাইকোর্টে। গতকাল, বুধবার হাইকোর্টে এসেছিলেন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। অভিযোগ,  বি গেটে তাঁর গাড়ি এমনভাবে রাখা হয় যে, কিছু সময়ের জন্য় আইনজীবীদের গাড়ি চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, আইনজীবীদের নাকি পুলিসি হেনস্থার মুথেও পড়তে হয়!

পুলিসির হেনস্থার প্রতিবাদ প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দ্বারস্থ আইনজীবী।  বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি শঙ্কর প্রসাদ দলপতির চিঠিতে উল্লেখ,  পুলিসের হাতে আইনজীবীদের হেনস্থার ঘটনা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। যদি এই দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে সাধারণ আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। 

এদিকে  শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হতে চলেছে SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, খসড়া তালিকার মতো একই ফরম্যাটে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত তালিকাও।

নজরে ছাব্বিশ। বাংলায় SIR।  এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। কমিশন সূত্রে খবর, ২৮ তারিখ যে তালিকা বেরোবে, সেই তালিকায় বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম থাকবে। তালিকায় ৩টে ক্যাটেগরি থাকছে। অ্যাপ্রুভড, ডিলিটেড আর অ্যাজুডিকেশন।

কাদের নাম কোন ক্য়াটাগরিতে?
---
যেসব ভোটার নাম তালিকায় থাকবে, তাঁদের নাম পাশে লেখা থাকবে অ্যাপ্রুভড।
যদি নাম বাদ পড়ে, সেক্ষেত্রে  তালিকায় 'ডিলিটেড' ক্যাটেগরিতে নাম থাকবে সংশ্লিষ্ট ভোটারের।
যাঁদের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসার, তালিকায় তাঁদের নামে পাশে লেখা থাকবে 'অ্যাজুডিকেশন'।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাংলার SIR কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য  জুডিশিয়াল অফিসারদের করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, '৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ ভোটারের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যতজন ছাড়পত্র পাবেন, তাঁরা সকলেই ভোট দিতে পারবেন'। যাঁরা নতুন ভোটার, তাঁদের নামে তালিকাও প্রকাশ করা হবে শনিবারই। মুখ্য় নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছে, নতুন ভোটারদের তালিকা সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে চূড়ান্ত তালিকাতেই।

আরও পড়ুন: SIR Final Voter List: শনিবারই বেরোচ্ছে SIR-র চূড়ান্ত ভোটার তালিকা... খসড়ায় বাদ ৫৮ লক্ষ, বাকিদের নাম থাকবে তো?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR ControveryCalcutta high courtNandini Chakraborty
পরবর্তী
খবর

Firdous Shamim: যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত 'SSC-খ্যাত' হেভিওয়েট আইনজীবী ফিরদৌস শামিম, তদন্তে হেয়ার স্ট্রিট থানা...
.

পরবর্তী খবর

Sikkim Earthquake: সিকিমে ভূমিকম্প! দুলে উঠল দার্জিলিং! ঘোর আতঙ্ক কার্শিয়াং, কালিম্পং, শিলিগ...