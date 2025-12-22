RG Kar Medical college: আবার সেই আরজি কর! 'হস্টেলে রাতে জুনিয়রদের ডেকে...' ভয়ংকর কাণ্ড...

RG Kar Medical college: আবার সেই আরজি কর! 'হস্টেলে রাতে জুনিয়রদের ডেকে...' ভয়ংকর কাণ্ড...
RG Kar Medical college: আরজি কর কলেজের হস্টেলে এবার ব়্যাগিং! অভিযোগ, রাতে হস্টেলে ব্যাচের জুনিয়রদের ডেকে ইন্ট্রো দেওয়ার নামে রীতিমতো ব়্যাগি করা হয়। যা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ।
অয়ন শর্মা: ফের খবরের শিরোনামে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। কলেজের হস্টেলে এবার ব়্য়াগিং! কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ করল Students' Body RGKMCH।
আরও পড়ুন: Shatadru Dutta: 'আমি বারবার মাইকে বলছিলাম, কিন্তু পুলিসও ডিউটি ছেড়ে মেসির সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিল!' আদালতে বিস্ফোরক শতদ্রু দত্ত...
জানা গিয়েছে, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ২০২৪ ব্য়াচের ডাক্তারি পড়ুয়া রাজর্ষি মুখোপাধ্য়ায় এবং সাগ্নিক পাল। অভিযোগ, ১৯ ডিসেম্বর মানিকতলা হস্টেলে তাঁদের মারধর করেছেন ওই ব্যাচেরই উৎসব মুখোপাধ্যায় , হীরক মাহাত, অর্কজ্যোতি রায় ,সৌভিক পাত্র নামে চার পডুয়া। সঙ্গে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও! রাজর্ষি ও সাগ্নিকের দাবি, রাতে হস্টেলে ব্যাচের জুনিয়রদের ডেকে ইন্ট্রো দেওয়ার নামে রীতিমতো ব়্যাগি করা হয়। যা সম্পূর্ণ নিয়মবিরুদ্ধ।
মানিকতলা হস্টেলের সুপারের কাছে বারবার অভিযোগ জানাতে থাকেন রাজর্ষি ও সাগ্নিক। তাঁদের দাবি, চাপের মুখে একপ্রকার বাধ্য হয়েই অভিযুক্তদের ডেকে পাঠান হস্টেল সুপার। হস্টেল সুপারের সঙ্গে দেখার করার পর ওই চার ছাত্র রাজর্ষি ও সাগ্নিককে ফলো করে কলকাতা স্টেশনে চলে আসে। স্রেফ গালিগালাজই নয়, ফের ব়্যাগিং করা হুমকি দেয় তাঁরা। বলে, 'হস্টেল আমাদের, আমরা যা ইচ্ছে করব'।
এর আগে এক চিকিত্সকের রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল আরজি করে। মৃত চিকিৎসকের নাম শুভজিৎ আচার্য। আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি।
জানা গিয়েছে, শুভজিতের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের শিশুর কুঞ্জ এলাকায়। হার্ট রেট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন তিনি! তাঁকে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ওই চিকিত্সকে, কিন্তু বাঁচানো যায়নি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণেই শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই চিকিৎসকের।
এদিকে আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের জন্য সর্বব্যপী রক্ষাকবচ আবেদন খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
• বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ ও সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এমন নির্দেশ দিলে পুলিশের ক্ষমতায় বাধা পড়বে।
• গোটা বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে পাঠানোর ইঙ্গিত দিল বেঞ্চ।
• বিচারপতিদের প্রশ্ন, দিল্লিতে বসে কলকাতার আন্দোলন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব কি ?
• আইনজীবী করুণা নন্দী বলেন, চিকিৎসকদের বারবার তলব করে হয়রানি করছে পুলিস।
• হাইকোর্টে মুলতুবি থাকা সব মামলা তালিকা আকারে জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।
• শীতকালীন ছুটির পরে ফের শুনানি।
• গত ৯ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে ট্রেনি চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের পর দেহ উদ্ধার হয়।
• অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়েছে।
• চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠন করেছিল জাতীয় টাস্ক ফোর্স।
আরও পড়ুন: Messi In Kolkata: যুবভারতী কাণ্ডে টিকিটের টাকা ফেরানোর আইনি প্রক্রিয়া শুরু! ১৬ কোটি টাকারও বেশি...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)