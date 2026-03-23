  Santosh Pathak Joins BJP: ভোটের মুখ বড় ধাক্কা, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে মধ্য কলকাতার এই প্রভাবশালী নেতা

Santosh Pathak Joins BJP: ভোটের মুখ বড় ধাক্কা, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে মধ্য কলকাতার এই প্রভাবশালী নেতা

Santosh Pathak Joins BJP: কেন হঠাত্ বিজেপিতে আসতে হল? সন্তোষ পাঠক বলেন, মনে হচ্ছে মোদীজির নেতৃত্বে পিসি-ভাইপোর এবার বিদায় হয়ে যাবে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 23, 2026, 11:19 PM IST
Santosh Pathak Joins BJP: ভোটের মুখ বড় ধাক্কা, কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে মধ্য কলকাতার এই প্রভাবশালী নেতা
-সন্তোষ পাঠক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের মুখে রাজ্য কংগ্রেসে বড়সড় ধাক্কা। মধ্য কলকাতার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ও বহু বছরের কংগ্রেস কাউন্সিলার সন্তোষ পাঠক যোগ দিলেন বিজেপিতে। বেশ কয়েকদিন ধরেই এনিয়ে জল্পনা ছিল রাজ্য রাজনৈতিক মহলে। সোমবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যন্য নেতাদের হাত থেকে পদ্মপতাকা হাতে তুলে নেন সন্তোষ পাঠক। এখন বিজেপি তাঁকে কোথাও প্রার্থী করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

সোমবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সন্তোষ পাঠকের বিজেপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, দলের সর্বভারতীয় নেতা অমিত মালব্য। অনুষ্ঠানে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, টানা ২২ বছর ধরে কাউন্সিলার রয়েছেন সন্তোষ পাঠক, গত ৪ দশক ধরে যিনি তথাকথিতভাবে আয়ারাম গয়ারামের রাজনীতি করেননি। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের এই যুগ সন্ধিক্ষণে যখন গোটা বাংলা আজ তৃণমূল নামে এক ভাইরাসে আক্রান্ত সেখানে সেই ভাইরাস থেকে রাজ্যকে মুক্ত করতে এবং পরিবর্তনের স্বার্থ আজ তিনি আমাদের দলে সামিল হচ্ছেন। কলকাতায় যারা রাজনীতি করেন তারা প্রত্যেকেই সন্তোষ পাঠককে চেনেন।

কেন হঠাত্ বিজেপিতে আসতে হল? সন্তোষ পাঠক বলেন, বাংলায় চলছে পিসি-ভাইপোর সরকার। একুশের নির্বাচনে আমি যেখানে নির্বাচনে লড়াই করি সেখানে আমাকে হারাতে চেষ্টা করেছিল পুলিস ও পুলিসের  আধিকারিকরা। ওরা চায় এখানে বিরোধী কেউ না থাকুক। এখন আমার মনে হচ্ছে মোদীজির নেতৃত্বে পিসি-ভাইপোর এবার বিদায় হয়ে যাবে। তৃণমূলকে উত্খাত করতে কংগ্রেস পারবে না। আধীরদা-র সময়ে আমি বিধায়ক পদে লড়াই করি। মমতার নেতৃত্বে যেভাবে ভোট হয় এবার শমীকবাবু, শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে এবার সেই ভোটটা আর হতে দেব না।

বিধানসভা ভোটে কি এবার চৌরঙ্গী থেকে লড়াই করবেন? সন্তোষবাবু বলেন, এটা দলের সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি এনিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এটা উত্তর পার্টি দেবে, আমরা দেব। ওঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁর মনে হয়েছে এই মুহূর্তে একমাত্র বিজেপিই পারে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে হঠাতে। এই ভোট তৃণমূল বনাম জনতার ভোট।  

