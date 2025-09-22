English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Kolkata: ইকো পার্কে সাইকেল নিয়ে পেট্রোলিংয়ে বেরিয়েছিলেন! বেপরোয়া বাইকে এসে সজোরে ধাক্কা, মৃত কনস্টেবল...

Eco Park Incident: নিউটাউন ইকোপার্ক দুই নম্বর গেটের সামনে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক কনস্টেবলের। ঘটনায় গুরুতর আহত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। ঘাতক বাইক চালকও আহত। দুজনেই চিকিৎসধীন।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 22, 2025, 09:13 AM IST
Kolkata: ইকো পার্কে সাইকেল নিয়ে পেট্রোলিংয়ে বেরিয়েছিলেন! বেপরোয়া বাইকে এসে সজোরে ধাক্কা, মৃত কনস্টেবল...

তথাগত চক্রবর্তী: রবিবার রাতে নিউটাউন ইকোপার্ক দু'নম্বর গেটের সামনে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কর্মরত এক কনস্টেবলের। ঘটনায় আহত এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ও ঘাতক বাইক চালক। যাদের চিকিৎসা চলছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইকোপার্ক থানার দুই পুলিসকর্মী সাইকেল নিয়ে পেট্রোলিং করে ইকোপার্ক দুই নম্বর গেটের সামনে সার্ভিস রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সেইসময় একটি বাইক দ্রুতগতিতে পরপর দুটি সাইকেলে ধাক্কা মারে। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে দুই পুলিস কর্মী। ঘাতক বাইক আরোহীও ছিটকে পড়ে। তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে। সাইকেল পেট্রোলিংয়ে থাকা দুজনই ইকোপার্ক থানায় কর্মরত। একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার, একজন কনস্টেবল গুরুতর আহত হয়। কনস্টেবলকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাগুইআটি ভি আই পি রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

সিভিক ভলেন্টিয়ার চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে ঘাতক বাইক চালকও আহত। তাকে নিউটাউনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইকোপার্ক থানার পুলিস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ। শুধু কি বাইকের ধাক্কায় এই ঘটনা নাকি অন্য কোনও গাড়ি ছিল। যদিও পুলিস সূত্রে খবর, বাইকের ধাক্কাতেই এই ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান।

বাইকের গতিবেগ কত বেশি হলে দুটি ব্যাটারি চালিত সাইকেল একেবারে দুমড়ে মুছড়ে যায়। তার প্রমাণ সাইকেলগুলি দেখলেই বোঝা যায়। একেবারে দুমড়ে মুছড়ে দোলা হয়ে গেছে সাইকেল দুটি। যে কারণে পুলিস মনে করছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই বাইকটি আসছিল। রাত নটা নাগাদ ইকো পার্ক থানা থেকে ডিউটি ধরে এই কনস্টেবল। সাইকেল নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে ব্যাটারি চালিত সাইকেল চালিয়ে তারা ইকো পার্ক দু'নম্বর গেটের কাছে আসতেই এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। মৃত কনস্টেবল জ্যোতিষ দেবনাথ। বাড়ি বর্ধমান কাটোয়ায়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
KolkataEco Parkbike accidentconstable deathreckless bikerpolice patrollingZee 24 Ghanta
