Consumers Affairs Department:  বুধবার ভারতীয় মানব বুরোর তরফে বিশ্ব মানব দিবস পালন হয় বাইপাসের ধারে একটি হোটেলে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি অধীনস্থ বুরো পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের আদিকর্তারা। ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সরকার দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 16, 2025, 09:24 PM IST
Consumers Affairs Department: 'কীভাবে সতর্ক থাকবেন?' অনলাইনে প্রতারণা রুখতে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের নয়া কর্মসূচি...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ডিজিটাল যুগে অনলাইনে প্রতারণা বাড়ছে।  এই প্রতারণার বাঁচার উপায় কী? কেনার সময়ে কীভাবে সতর্ক থাকবেন? সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে  তরুণ প্রজন্মকে এবার সচেতনতার পাঠ দেবে রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরই। রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে শুরু হল নয়া কর্মসূচি।

কেনাকাটা তো সবাই করেন। তবে এখন মাধ্য়মটা পালটে দিয়েছে। আগের মতো দোকানে দিয়ে পছন্দ করে জিনিস কেনার চল কমেছে। এখন ঘরে বসে অনলাইনে অর্ডার করে দিলেই হল। বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় জিনিস বা পছন্দের সামগ্রী। কিন্তু অনলাইনে প্রতারিত হচ্ছেন বহু মানুষ। আবার বিজ্ঞাপনে চমকেও ঠকে যাচ্ছেন অনেকেই। প্রতিকার কী? আপনি হয়তো জানেন না।

রাজ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন আছে। নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানালে সুরাহা হয়। কিন্তু যদি ক্রেতা সতর্ক থাকেন, তাহলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে।  এখন তো আবার অনলাইনে রমরমা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, এমনকী ট্রেনের টিকিটও কাটা যায় অনলাইনে। সেক্ষেত্রে সচেতনতা আরও জরুরি। সেই লক্ষ্যেই এবার নয়া কর্মসূচি নিল ক্রেতা সুরক্ষা দফতর।

গতকাল, বুধবার ভারতীয় মানব বুরোর তরফে বিশ্ব মানব দিবস পালন হয় বাইপাসের ধারে একটি হোটেলে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি অধীনস্থ বুরো পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের আদিকর্তারা। ছিলেন রাজ্যের ক্রেতা সরকার দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

