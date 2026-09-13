'তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়, মায়ের সম্পত্তি', ঋতব্রতকে নিশানা করে কড়া চ্যালেঞ্জ দিলেন কুণাল

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক থাকবে কোন শিবিরের দখলে, এনিয়ে লড়াই তুঙ্গে। গতকালই তৃণমূলের ঋতব্রত শবির ও কালীঘাট শিবিরকে ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন। সেই বৈঠক শেষে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়। এনিয়ে এবার সুর চড়ালেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
কুণাল ঘোষ বলেন, নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। সর্বোচ্চ নেত্রী বিষয়টি দেখছেন। কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি। সেটি হল, বালিশ শিবির বলছে তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়। কে বলছে? যে তৃণমূলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ওই বালিশ তৃণমূল এত বেইমান কীভাবে হতে পারে? ওদের কি কোনরকম সম্মানবোধ নেই? ছয় মাস আগে যে নির্বাচনের প্রতীক নিয়ে জিতে এসেছে ওই বালিশ তৃণমূলের বিধায়করা, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন। এখন ওই রেপিস্ট বলছে তৃণমূল কারোর বাপের সম্পত্তি নয়। আমি বলছি এই তৃণমূল বাপের নয় মায়ের সম্পত্তি। এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তৃণমূল কর্মীদের সম্পত্তি। দলের প্রতীক ও সংগঠনকে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনেক। দলের আর এখন প্রতীক ব্যবহার করেই যারা রাজনৈতিক পরিচয় পেয়েছেন,তাঁরাই এখন দল সম্পর্কে এমন মন্তব্য করছেন।
বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, নমিনেশনের সময় দলের প্রতীক ও নেতৃত্বের অনুমোদন নিয়েই প্রার্থীরা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে নির্বাচিত হয়ে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ফিরহাদ হাকিম,অরূপ বিশ্বাস ও মদন মিত্রের মতো সিনিয়র নেতাদেরও আমি জিজ্ঞাসা করছি, দলের পুরনো নেতৃত্বের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এমন মন্তব্য হলেও তাঁরা কেন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করছেন না। কেন? কেন এভাবে তারা চুপ করে রয়েছেন? ক্ষমতায় থাকার সময় দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠরাই বেশি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছেন,অথচ বহু পুরনো কর্মী পিছনে থেকেছেন। যাঁদের রাজনৈতিক পুনর্জীবন তৃণমূল দিয়েছে,তাঁরাই এখন দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মন্তব্য করছেন।
কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বিরোধী রাজনৈতিক কৌশলের ফাঁদে পড়েই তৃণমূলের কিছু নেতা এমন অবস্থান নিচ্ছেন। দলের উপর এতটাই আস্থা থাকলে নতুন দল ও নতুন প্রতীক তৈরি করে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন। আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি আপনাদের। তৃণমূলের কর্মীরা সময়মতো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই বক্তব্যের জবাব দেবেন। আজ তাঁর অপমান দেখেও যারা চুপ করে আছেন, তাঁদের নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা উচিত।
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