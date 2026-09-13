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'তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়, মায়ের সম্পত্তি', ঋতব্রতকে নিশানা করে কড়া চ্যালেঞ্জ দিলেন কুণাল

Kunal Ghosh: বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, নমিনেশনের সময় দলের প্রতীক ও নেতৃত্বের অনুমোদন নিয়েই প্রার্থীরা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে নির্বাচিত হয়ে দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 13, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:53 PM IST
'তৃণমূল কারও বাপের সম্পত্তি নয়, মায়ের সম্পত্তি', ঋতব্রতকে নিশানা করে কড়া চ্যালেঞ্জ দিলেন কুণাল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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