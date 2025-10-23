SSKM Molestation Incident: ১৫-র নাবালিকাকে শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে...SSKM-এর গাইনি বিভাগের মধ্যেই রোগীর সঙ্গে ভয়ংকর ঘটনা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SSKM Molestation News: নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে এসিডির শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে...  এসএসকেএম ও শম্ভুনাথ পন্ডিতে অবাধ বিচরণ! এসএসকেএম হাসপাতালের পুরনো ইউনিফর্মও রয়েছে অভিযুক্তের কাছে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 23, 2025, 12:44 PM IST
পিয়ালি মিত্র ও অয়ন শর্মা: এসএসকেএম হাসপাতালে রোগীর শ্লীলতাহানি। গাইনি বিভাগের মধ্যেই রোগীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। শ্লীলতাহানির ঘটনায় গ্রেফতার ১। ধৃতের নাম অমিত মল্লিক। ধৃত অমিত মল্লিক এনআরএস হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী। 

এসএসকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে খবর, ঘটনাটি গতকাল রাতের। গাইনি বিভাগের মধ্যেই এক রোগীকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের আঙুল ওঠে এনআরএস হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী অমিত মল্লিকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এক মহিলা চিকিৎসকের তরফে হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ পীযূষ কুমার রায় সেই সেই অভিযোগ আউটপোস্টের পুলিস আধিকারিকদের কাছে ফরওয়ার্ড করে দেন। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত অমিত মল্লিককে।

অভিযুক্ত অমিত মল্লিক এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। কার্ডিওলজি বিভাগে কর্মরত। আগে এসএসকেএমে ছিল। সেই সূত্রে এসএসকেএম ও শম্ভুনাথ পন্ডিতে তাঁর অবাধ বিচরণ! এসএসকেএম হাসপাতালের পুরনো ইউনিফর্মও রয়েছে তাঁর কাছে। গতকাল ১৫ বছরের নাবালিকাকে চিকিৎসা করাতে এসএসকেএম হাসাপাতালে আনে পরিবার। পরিবার তাকে রেখে টিকিট করাতে যায়। অভিযোগ, সেই সময় ওই নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে এসিডির শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতহানি করে অভিযুক্ত অমিত মল্লিক।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

SSKMmolestationgynecology department
