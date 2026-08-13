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লাগাতার হেনস্থায় আত্মহত্যার চেষ্টা চুক্তি ভিত্তিক কর্মীর! NRS-র এবার মেডিক্য়াল কলেজ

Kolkata Medical College:  জরুরি বিভাগে চিকিত্‍সা চলছে তাঁর। ঘটনার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:54 PM IST
লাগাতার হেনস্থায় আত্মহত্যার চেষ্টা চুক্তি ভিত্তিক কর্মীর! NRS-র এবার মেডিক্য়াল কলেজ
Image Credit: যত কাণ্ড হাসপাতালেই

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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