/লাগাতার হেনস্থায় আত্মহত্যার চেষ্টা চুক্তি ভিত্তিক কর্মীর! NRS-র এবার মেডিক্য়াল কলেজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: যত কাণ্ড হাসপাতালেই। লাগাতার হেনস্থার অভিযোগে আত্মহত্যার চেষ্টা চুক্তি ভিত্তিক কর্মীর। জরুরি বিভাগে চিকিত্সা চলছে তাঁর। ঘটনার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। NRS-র পর এবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ।
জানা গিয়েছে, ওই চুক্তি ভিত্তিক কর্মী নাম মমতাজ বেগম। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সুপার স্পেশালিটি বিভাগে কর্মরত তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছিল মমতাজকে! মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি। এরপর আজ বৃহস্পতিবার যখন কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন অভিযুক্তদের সঙ্গে ওই অস্থায়ী কর্মী ঝামেলা বাঁধে বলে অভিযোগ।
মেডিক্য়াল কলেজের ৫ নম্বর গেটে উলটো দিকে স্টাফ কোয়াটার। সেখানে গিয়ে শরীরে ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেন মেডিক্যাল কলেজে অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী মমতাজ। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জরুরি বিভাগে। অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
এদিকে NRS HDU-তে কর্তব্যরত অবস্থায় নার্সের রহস্যমৃত্যু। শৌচাগার থেকে উদ্ধার করা হয় দেহ। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ, অতিরিক্ত মাত্রায় ওই ওষুধ প্রয়োগের ফলেই মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ময়নাতদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টেই স্পষ্ট হবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। রিপোর্টে ওই নার্সের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কথা বলে হয়েছে। কারণ, অক্সিজেনের অভাবে চোখের সাদা অংশে, নখ ও জিভের একাংশও অক্সিজেনের নীলচে (সায়ানোসি) হয়ে গিয়েছিল।
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