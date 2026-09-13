'ভালো তৃণমূল-খারাপ তৃণমূল এসব হয় না, তৃণমূল এখন নির্মূল'!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোটের পর থেকে বাড়িছাড়া। কোচবিহারের NCPI সাংসদ জগদীশ বর্মা বাসুনিয়া বাড়ি ফিরতেই ফের উত্তেজনা সিতাইয়ে। বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, 'তৃণমূলের পার্টি অফিসে আগুন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, এগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের পারিবারিক বিষয়। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস এখন নির্মূল। এটা হওয়ারই ছিল, এটাই হয়। গত ১০ বছর যাবত্ বলেছি, যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃতির নিয়মে চলে যাবে। তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে। সরকার চলে যাবে না, তৃণমূল দলটা চলে যাবে'।
শমীকের সাফ কথা, 'ভালো তৃণমূল, খারাপ তৃণমুল, এসব হয় না। তৃণমূল তো তৃণমূলই। তৃণমূলকে মানুষ চেনে। তৃণমূল অন্য গ্রহ থেকে এসেছে কিনা, সেটা নিয়ে মানুষ চিন্তাভাবনা করে। ই মুহূর্তে তৃণমূলের নাম সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মানুষ আর পরিচিত হতে চায় না। মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। স্বাভাবিকভাবে আমাদেরও কোনও আগ্রহ নেই'।
ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের পর দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমল কংগ্রেস। ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেঁধেছে ঘাসফুল প্রতীকে জেতা বিধায়কদের একাংশ। কালীঘাট তৃণমূল আর ঋতব্রত শিবির। দু'পক্ষের দাবি, তাঁরা আসল তৃণমূল। কিন্তু ঘাসফুল প্রতীক কাদের? বল এখন নির্বাচন কমিশনের কোর্টে।
অভিযোগ, ঋতব্রত একসময়ে সিপিএমে ছিলেন। পরে তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হন। এখন শুভেন্দু অধিকারী 'জুতো পালিশ' করতে গিয়েছেন। শমীকের স্পষ্ট কথা, 'আমাদের মুখ্য়মন্ত্রী তো চটি পড়ে, আমি তো কখনও জুতো পরতে দেখিনি। আমরা কাউকে ডাকিনি। আমাদেরও ঘনিষ্ঠ কেউ নেই। তৃণমূলের মধ্যে বিভাজন। এক ডজনেরও বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। কে কোথায় যাবেন, তারা ঠিক করবেন। তবে তৃণমূল নামক দলটা নেই'।
শমীকের আরও বক্তব্য, এরা তো এরকমই। ২০০৮ সাল পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, যাঁদের হার্মাদ বলেছিল, ২০০৮ সাল তারা ধীরে ধীরে সিপিএম থেকে তৃণমূলে আসতে শুরু করে। ২০১১ সালে জেতার পর, যাদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, মুকুল রায়ে নেতৃত্বে সবাই তৃণমূলের হাতে চলে যায়। এটাই তো রাজনীতির ধারা। এটা তো তৃণমূলে সৃষ্টি করা। এই যে দলে ল্যাটারাল এন্ট্রি হয় রাজনীতি, কিন্তু তৃণমূল যে সংস্কৃতি জন্ম দিয়েছে, সেটা অভাবনীয়, তারই পরিণতি হচ্ছে'।
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