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'ভালো তৃণমূল-খারাপ তৃণমূল এসব হয় না, তৃণমূল এখন নির্মূল'!

Shamik Bhattacharya:  'এটা হওয়ারই ছিল, এটাই হয়।  গত ১০ বছর যাবত্‍ বলেছি, যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকৃতির নিয়মে চলে যাবে। তৃণমূল চলে যাবে, তৃণমূল চলে যাচ্ছে। সরকার চলে যাবে না, তৃণমূল দলটা চলে যাবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 13, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:21 PM IST
'ভালো তৃণমূল-খারাপ তৃণমূল এসব হয় না, তৃণমূল এখন নির্মূল'!
Image Credit: &#039;তৃণমূল এখন নির্মূল&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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