Modi in Brigade: সিলিন্ডারের আকালের মধ্যেই মোদীর ব্রিগেডে 'পিকনিক'? গ্যাসে জমিয়ে মাংস-ভাত রান্না, খাওয়া

Cooking in Gas in Brigade amid cylinder crisis: বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার এনেছেন তাঁরা। বাড়িতে রান্না কাঠ-কয়লায় হয়ে যাবে। তবে ব্রিগেডে রান্না হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে সিলিন্ডারগুলো আনা প্রয়োজন ছিল।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 14, 2026, 12:23 PM IST
মোদীর ব্রিগেডে রান্না হচ্ছে গ্যাসে (ছবি সৌজন্যে কুণাল ঘোষের এক্স হ্যান্ডেল)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্য়ের যুদ্ধে বাজারে গ্যাসের আকাল। এদিকে তার মধ্যেই মোদীর ব্রিগেডে ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্নাবান্নার ছবি সামনে এল। বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, বাড়ির রান্না তো কাঠকয়লাতেও হতে পারে! কিন্তু ব্রিগেডে খাওয়াদাওয়ার জন্য সিলিন্ডার আনা প্রয়োজন ছিল। ওদিকে তৃণমূলের কটাক্ষ, সাধারণ মানুষ গ্যাসের জন্য মরিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে ব্রিগেডের মাঠে মোদীর সভায় গ্যাস দিয়ে 'পিকনিক' হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করতেই তেল ও গ্যাসের সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র গ্যাসের বুকিং নিয়মে বদল আনে। প্রথমে গ্যাসের বুকিংয়ের ব্যবধান ২১ থেকে বাড়িয়ে ২৫ দিন করে। তারপর সেটা আরও বাড়িয়ে ৪৫ দিন করা হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে রান্নার গ্যাস থেকে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামও। ৬০ টাকা বাড়ানো হয় রান্নার গ্যাসের দাম। আর ১১৫ টাকা বাড়ানো হয় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এই পরিস্থিতিতে বাজারে গ্যাসের সংকট হতে পারে এই আশঙ্কায় মানুষ আগাম গ্যাস বুকিং করতে শুরু করে। এমনকি শুরু হয়ে যায় গ্যাস নিয়ে কালোবাজারিও। যদিও বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সি বার বার আশ্বস্ত করতে থাকে যে, এখনও দেশে গ্যাসের আকাল ঘটেনি। কিন্তু তারপরেও মানুষের মধ্যে বুকিংয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সার্ভার ডাউন হয়ে যায়। বুকিংয়ের পরেও গ্যাস মিলছে না বলে অভিযোগ করে সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিকে রান্নার গ্যাস ডেলিভারির সময়সীমা ২.৫ দিন বেঁধে দেয় কেন্দ্র। ওদিকে গ্যাস সংকটে  কলকাতা সহ জেলায়, এমনকি দেশের বিভিন্ন শহরেও হোটেল, রেস্তোরাঁ ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। কেউ মেনুতে কাটছাঁট করেছে। বন্ধ রয়েছে রোডসাইড ফুড স্টলও।

এদিকে এই যখন অবস্থা, তখন এক ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল কলকাতার ব্রিগেড মাঠে। আজ শনিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে মোদীর সভা। সেখানে দেখা গেল, ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডার দিয়েই চলছে রান্নাবান্না। এপ্রসঙ্গে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, তাঁরা নিজের নিজের বাড়ি থেকেই গ্যাস সিলিন্ডার সঙ্গে করে এনেছেন। কিন্তু বাড়ির রান্নার গ্যাস নিয়ে এলে, বাড়িতে এর পর কীভাবে রান্না হবে? কর্মীদের বক্তব্য, সে না হয় কাঠ-কয়লা দিয়ে হয়ে যাবে। তবে আজ এখানে রান্না হওয়ার জন্য বাড়ি থেকে সিলিন্ডারগুলো আনা প্রয়োজন ছিল।

সভাস্থলে ঘুরে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদের কুমারসুন্দর অঞ্চল থেকে বাসে করে এসেছে ১০০ লোক। প্রত্যেকে এনেছে দুটো সিলিন্ডার। তাদেরও একই বক্তব্য। বরং তাঁদের আরও দাবি, গ‍্যাসের কোনও আকাল নেই। বুক করেই সিলিন্ডার এনেছে তাঁরা। পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থেকেই শুধু ১৮টা গাড়ি করে গ‍্যাস সিলিন্ডার আনা হয়েছে বলে জানান বিজেপি কর্মীরা। তাঁদেরও দাবি, সেখানে কোনও গ‍্যাসের আকাল নেই। সেই গ্যাসেই ভাত, মাংস রান্না চলছে। আর তার সঙ্গে চলছে স্লোগান। কাস্টমস মাঠে দিব্যি সিলিন্ডার লাগিয়ে চলছে রান্না-খাওয়া। 

এদিকে এই ছবি সামনে আসতেই বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে কটাক্ষ করে তিনি লেখেন, "যাঁরা গ্যাসের জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে, জেনে রাখুন, আজ ব্রিগেডে প্রচুর গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ একটি এলপিজি সিলিন্ডার খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন। এদিকে, মোদীর সভা চলাকালীন ব্রিগেডে 'পিকনিক'-এর জন্য মোদীর দলের কর্মীরা একাধিক এলপিজি সিলিন্ডার মজুত করেছেন।" সবমিলিয়ে বিজেপির ব্রিগেড মাঠে গ্যাস সিলিন্ডারে রান্নাবান্নার ছবি সামনে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

