/Sujit Bose arrest case: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিরাট আপডেট: সুজিত বোসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর তথ্য নিয়ে আদালতে বিস্ফোরক ইডি

বিক্রম দাস: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নতুন মোড়। বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী-প্রভাবশালী নেতা সুজিত বোস বৃহস্পতিবার আদালতে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন। জামিনের আবেদন না করে, এদিন শান্তনু সিংহ রায় কিংবা জয় কামদারের মতো সুজিত বোসের আইনজীবীও তাঁর মক্কেলের জন্য ‘গ্রেড ওয়ান প্রিজ়নার’ (প্রথম শ্রেণীর বন্দী) মান্যতা চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানান। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং লিখিতভাবে আদালতে নিজেদের আপত্তির কথা জানিয়েছে।
ইডির বিস্ফোরক দাবি
আদালতে ইডির পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরাজ ত্রিবেদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সামনে আনেন। তিনি আদালতকে জানান যে, অভিযুক্তরা ইতিপূর্বেই এই মামলা নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। পাশাপাশি, এই দুর্নীতির শিকড় কতদূর তা বোঝাতে গিয়ে সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তের প্রসঙ্গ টানেন তিনি।
ডিএসজি ধীরাজ ত্রিবেদী জানান:
নিতাই দত্তকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার সমন পাঠানো হয়েছিল। তিনি তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন যে, হায়দরাবাদে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং চলতি মাসেই তিনি হাজিরা দেবেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তিনি এখনও হাজির হননি।
ইডির দাবি, কোনও এক অজ্ঞাত ‘প্রভাবশালী’ ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনে বা প্রভাবে বারবার তলব করা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি হাজিরা এড়িয়ে চলেছেন।
কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী স্পষ্ট করে বলেন যে, সুজিত বোস অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এই মামলার তদন্তে তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি ইডির হাতে এমন কিছু নতুন তথ্যপ্রমাণ এসেছে, যার ওপর ভিত্তি করে এই প্রভাবশালী তত্ত্ব এবং নিয়োগ দুর্নীতির আর্থিক লেনদেনের উৎস খতিয়ে দেখতে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে।
সুজিতের আইনজীবীর দাবি
অন্যদিকে, সুজিত বোসের পক্ষে তাঁর আইনজীবী নীলাদ্রি ইডির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। সওয়ালে তিনি বলেন--
১. সিবিআই-এর মূল চার্জশিটে তাঁর মক্কেল সুজিত বোসের কোনও নাম নেই।
২. এই দুর্নীতিতে কোনও রকম বেআইনি টাকা লেনদেনের প্রসঙ্গের সাথেও সুজিতবাবুর সরাসরি কোনো যোগসূত্র মেলেনি।
৩. মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের বয়ানেও সুজিত বোসের কোনও ভূমিকা বা নাম উঠে আসেনি।
গ্রেড ওয়ান প্রিজনারের মর্যাদার দাবিতে অনড় থেকে সুজিতের আইনজীবী আদালতকে অনুরোধ করেন, ইডি যেন মুখের কথার পরিবর্তে তাদের আসল ‘কেস ডায়েরি’ বিচারককে দেখায়, যাতে স্পষ্ট হয় আদৌ তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও অকাট্য প্রমাণ আছে কিনা।
ভার্চুয়াল শুনানিতে দু-পক্ষের এই জোরালো সওয়াল-জবাবের পর, সুজিত বোসকে ‘গ্রেড ওয়ান’ প্রিজনারের মান্যতা দেওয়া হবে কিনা, সেই বিষয়ে আদালতের পরবর্তী নির্দেশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল।
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