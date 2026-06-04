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Sujit Bose arrest case: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিরাট আপডেট: সুজিত বোসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর তথ্য নিয়ে আদালতে বিস্ফোরক ইডি

Sujit Bose arrested by ED: কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবী স্পষ্ট করে বলেন যে, সুজিত বোস অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এই মামলার তদন্তে তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 04, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:56 PM IST
Sujit Bose arrest case: পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিরাট আপডেট: সুজিত বোসের বিরুদ্ধে ভয়ংকর তথ্য নিয়ে আদালতে বিস্ফোরক ইডি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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