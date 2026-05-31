/Golf Green Incident: জোড়া কাপল, গল্ফগ্রিনের বন্ধ ফ্ল্যাটে মিলল তরুণ-তরুণীর পচাগলা দেহ! জীবিতরা ঘনাচ্ছে ভয়ংকর রহস্য

Kolkata Incident: ওই ফ্ল্যাটে মোট চারজন (দুটি যুগল) উপস্থিত ছিলেন। রবিবার দুপুর নাগাদ প্রতিবেশীদের খবরের ভিত্তিতে গল্ফগ্রিন থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে মোহাম্মদ দিলশাদ ও মহলি সান্যালের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। তবে ঘটনার আসল রহস্য ঘনীভূত হয়েছে ফ্ল্যাটে উপস্থিত বাকি দুজনকে কেন্দ্র করে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: গলফ গ্রিনে যুগলের রহস্যমৃত্যু। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার তরুণ ও তরুণীর পচাগলা দেহ। তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। কীভাবে মৃত্যু? তা নিয়ে উঠছে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন। মৃতদের নাম মহঃ দিলশাদ (২৬) এবং মহলি সান্যাল (২১)। প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, অতিরিক্ত মাদক সেবনের (Drug Overdose) জেরে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।
তদন্তে নেমে পুলিস জানতে পেরেছে, ওই ফ্ল্যাটে চার বন্ধু একসঙ্গে ছিলেন- যার মধ্যে দুজন ছেলে এবং দুজন মেয়ে। দিলশাদ ও মহলির মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস। ওই ঘর থেকেই আরও এক যুবক ও যুবতীকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিস। তারা দুজনেই তীব্র মাদকাসক্ত (Intoxicated) অবস্থায় ছিলেন। চিকিৎসার পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ওই দুজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ (Interrogation) শুরু করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, গলফ গ্রিন থানা এলাকায় অরবিন্দ নগরের একটি ফ্ল্যাটটি গত ৩-৪ মাস আগে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ঘরটি মূলত মৃত যুবক মহঃ দিলশাদের নামেই ভাড়া নেওয়া ছিল। পুলিস জানিয়েছে, মৃত যুবক মহঃ দিলশাদের বাড়ি তিলজলা এলাকায় এবং মৃত তরুণী মহলি সান্যালের বাড়ি রামগড়ে। তারা কী কারণে এবং কীভাবে এই ঘটনার শিকার হলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বের হতে দেখে প্রতিবেশীরা পুলিসে খবর দেয়। রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা-বারোটা নাগাদ পুলিস গিয়ে এই দুজনকে উদ্ধার করে।
পাড়া প্রতিবেশীদের অভিযোগ, এই পাড়াতে বেশ কিছু ফ্ল্যাটে কিন্তু এরকম ড্রাগস বা নেশার আসর বসে। ফলে সব মিলিয়ে ড্রাগ ওভারডোজ হয়ে নাকি কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ওই ফ্ল্যাটের বাড়িওয়ালাকেও থানায় তলব করা হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং প্রতিবেশীদের বয়ান রেকর্ড করে ঘটনার মূল কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)