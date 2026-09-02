Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মা ভেন্টিলেশনে, অবশেষে জামিন বারুইপুরকাণ্ডে ধৃত সিপিএম নেতা লাহেক আলির

মা ভেন্টিলেশনে, অবশেষে জামিন বারুইপুরকাণ্ডে ধৃত সিপিএম নেতা লাহেক আলির

Baruipur Incident: গত ৫০ দিন জেলে রয়েছেন লাহেক আলি। তাঁর বিরুদ্ধে মোট ৪টি সুয়োমোটো মামলা রয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:29 PM IST
মা ভেন্টিলেশনে, অবশেষে জামিন বারুইপুরকাণ্ডে ধৃত সিপিএম নেতা লাহেক আলির

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'তুমি বাথরুম ব্যবহার করবেই না'! টিমমেটকে শায়েস্তা করতে ক্যাপ্টেনের নিদানে ঝড়
2
3
4
5