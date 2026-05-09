English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • কলকাতা
  • CM Suvendu Adhikari: রাজ্যে চলমান প্রকল্পগুলি যেন থমকে না যায়, বৈঠকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

CM Suvendu Adhikari: রাজ্যে চলমান প্রকল্পগুলি যেন থমকে না যায়, বৈঠকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

CM Suvendu Adhikari: আজই বিপুল সমারোহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গেই শপথ নিয়েছেন আরও পাঁচ মন্ত্রী

CM Suvendu Adhikari: রাজ্যে চলমান প্রকল্পগুলি যেন থমকে না যায়, বৈঠকে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: বাংলায় শপথ নিয়েছে বিজেপি সরকার। ফলে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে তৃণমূল সরকারের আমলের প্রকল্পগুলিকে নিয়ে। ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই আম জনতার মনে প্রশ্ন উঠে যায়, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, যুবসাথীর মতো প্রকল্পগুলি কি আর চলবে? তার কিছুটা ইঙ্গিত মিলল মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বৈঠকে।

Add Zee News as a Preferred Source

শপথ নিয়েই কাজে নেমে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দায়িত্ব নিয়েই তাঁর প্রথম বৈঠকে তাঁর নির্দেশ, রাজ্যের মানুষের যেন কোনও সমস্যা না হয়। চলমান প্রকল্পগুলি যেন থমকে না যায়। এরকমই একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনটাই সূত্রের খবর।

ময়দান এলাকার একটি টেন্টে তাঁর প্রথম বৈঠক সেরে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই এখন রয়েছে সব দফতর। কারণ এখন দফতর বন্টন হয়নি। প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে ওই বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, ডিজি ছিলেন ওই বৈঠকে। সূত্রের খবর, আয়ুষ্মান ভারত-সহ  কেন্দ্রের যেসব প্রকল্পগুলি রয়েছে সেইসব প্রকল্পগুলি এরাজ্য যতে দ্রুত চালু করা যায় তা নিয়েই সচেষ্ট হচ্ছে বর্তমান সরকার। এনিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিজেপির বহুদিনের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি চালু হতে দেয়নি তৃণমূল সরকার। ক্ষমতায় এসে স্বাভাবিকভাবেই সেইসব প্রকল্পগুলি চালু করার চেষ্টা করবে নতুন সরকার। 

আগামীদিনে কীভাবে প্রশাসন কীভাবে চলবে তারও একটা রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে কথা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা-সহ  একাধিক বিষয় নিয়েও। কিন্তু মূল যে বিষয়গুলির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে তা হল কেন্দ্রের প্রকল্পগুলি এরাজ্যে চালু করা।

আরও পড়ুন-রাজ্য প্রশাসনে এবার রদবদল? প্রথম বৈঠকেই চলমান প্রকল্প নিয়ে বড় নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

জানা যাচ্ছে রাজ্যের চলমান প্রকল্পগুলি যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেইদিকেই নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, স্বাস্থ্যসাথী কি চালু থাকবে? কারণ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধে দিচ্ছে না বলে শোনা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, স্বাস্থ্যসাথী থাকবে কি থাকবে না সেই বিষয়টি এখনও আলোচনা সাপেক্ষ। তবে কেন্দ্রের যে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রয়েছে তা যে চালু করা হচ্ছে তা একেবারে নিশ্চিত। ফলে অনুমান করা হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত যতক্ষণ না পুরোপুরি চালু হচ্ছে ততক্ষণ হয়তো স্বাস্থ্যসাথী চালু থাকবে। মোদ্দা কথা, কেন্দ্রের যেসব পরিষেবামূলক প্রকল্পগুলি এখনও রাজ্য চালু হয়নি তা এরাজ্যে দ্রুত চালুর চেষ্টা হবে। এমনটাই নাকি নির্দেশ।  

উল্লেখ্য, আজই বিপুল সমারোহে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গেই শপথ নিয়েছেন আরও পাঁচ মন্ত্রী। তবে তাঁদের দফতর বন্টন হয়নি। কারা রয়েছেন সেই তালিকায়? মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, নিশীথ প্রামাণিক, ক্ষুদিরাম টুডু ও অশোক কীর্তনিয়া।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
CM Suvendu AdhikariSuvendu Adhikari meetingSwasthya Sathi
পরবর্তী
খবর

Bengal New CM Suvendu Adhikari: শপথ নিয়েই শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী: 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে বড় বার্তা শুভেন্দুর
.

পরবর্তী খবর

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন? বিরাট বড় ক...