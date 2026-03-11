English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
CV Ananda Bose open letter: 'বাংলার জন্য অনেক কাজ করার আছে, আমার দ্বিতীয় ঘর', কলকাতা ছাড়ার আগে বড় বার্তা আনন্দ বোসের

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 11, 2026, 04:37 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: মেয়াদ শেষের আগেই রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যবাসীদের উদ্দেশে এবার খোলা চিঠি লিখলেন সিভি আনন্দ বোস। তাঁর বার্তা, 'পশ্চিমবঙ্গ—আমার দ্বিতীয় ঘর—এর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকব এবং থাকতেই চাই'।

আরও পড়ুন:  Kolkata Shocking Incident: অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকাকে রাসায়নিক খাইয়ে গর্ভপাত, গড়ফায় গ্রেফতার 'বাংলাদেশি' প্রেমিক

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ভোটমুখী বাংলায় হঠাত্‍ ইস্তফা রাজ্য়পালের। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে থাকাকালীনই রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন সিভি আনন্দ বোস।  রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলেও সূত্রের খবর। আপাতত পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধানের অস্থায়ী দায়িত্ব সামলাবেন  তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি।

রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যবাসীদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন সদ্য় প্রাক্তন রাজ্যপাল। চিঠিতে উল্লেখ, 'কলকাতায় আমার দায়িত্বের অধ্যায় শেষের পথে এসে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে আমি আবারও আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আপনারা যে সমর্থন, স্নেহ ও সম্মান আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ'।

সিভি আনন্দ বোস লিখেছেন, 'আমাদের প্রিয় এই রাজ্যের স্নেহময় ও সহৃদয় মানুষের সান্নিধ্যে কাটানো মুহূর্তগুলো আমি আজও সযত্নে স্মরণ করি। আমি মনে করি সেই বোনের আলিঙ্গন, সেই ছোট্ট ছেলেটির পিঠে আলতো চাপড়, সেই তরুণের দৃঢ় করমর্দন, আর দূর থেকে উঁচু করে ওঠা সেই হাতের শক্তিশালী বার্তা। যদিও আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তবু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমার পথচলা এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমবঙ্গ—আমার দ্বিতীয় ঘর—এর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকব এবং থাকতেই চাই'।

সময়ের হিসেবে ৩ বছর ৪ মাস। যখন রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর বাংলা-যোগে কথা বলেছিলেন সিভি আনন্দ বোস। বিদায়বেলায় খোলা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'অনেক দশক আগে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন— “আমি বাংলা ছেড়ে যেতে পারছি না, আর বাংলা আমাকে ছেড়ে যেতে দেবে না।” আজ আমি সেই একই অনুভূতি ভাগ করে নিচ্ছি। এই পবিত্র মাটির এমন এক আকর্ষণ রয়েছে, যা বিদ্যুতের মতো হৃদয়কে টেনে নেয়। এই মাটিই জন্ম দিয়েছে এমন বহু মহামানব ও মহীয়সী নারীকে, যাঁরা সমগ্র দেশকে পথ দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমর বাণী আমার মনে পড়ে। লিখেছিলেন—“এই জপ, এই গান, এই মালা গোনা ছেড়ে দাও…তিনি আছেন সেখানে, যেখানে চাষি কঠিন মাটিতে লাঙল চালাচ্ছে,আর যেখানে পথ নির্মাতা পাথর ভেঙে পথ তৈরি করছে…” আমি সেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম—এবং তাঁকে খুঁজে পেয়েছি কলকাতার অলিগলিতে, গ্রাম ও শহরের পথে, শিশুদের উজ্জ্বল ও উৎসাহী চোখে, প্রবীণদের স্নেহময় দৃষ্টিতে'।

চিঠির শেষে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনা করেছেন বোস। তিনি লিখেছেন, 'গত তিন বছরে আমি এই রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছি এবং মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছি। আমি গ্রামবাসীদের খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে বসে তাঁদের সঙ্গে আহার করেছি; তরুণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছি; জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। আমাদের ভাই-বোনদের সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতি যে গভীর গর্ব রয়েছে, তা বাঙালি মননের গভীরতা ও মহিমার সাক্ষ্য বহন করে।আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—পশ্চিমবঙ্গের আমার ভাই ও বোনেরা আগামী দিনে আরও মহান উচ্চতায় পৌঁছবেন। আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই পথচলায় বিনম্রভাবে অবদান রেখে যাব। আগামী দিনে বঙ্গভূমি আরও গৌরবের শিখরে পৌঁছাক—এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। সকলের জীবনে আসুক সমৃদ্ধি, শান্তি ও সুস্বাস্থ্য। মা দুর্গা আমার প্রিয় মানুষের সকলকে রক্ষা করুন'।

এর আগে, সাংবাদিক বৈঠকে সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'বাংলায় থাকার পরিকল্পনা ছিল। আশা করি বাংলার জন্য কাজ করার দশটা দরজা উন্মুক্ত হবে। সাধারণ নাগরিক হিসেবে বাংলায় আসা যাওয়া করব'। তাঁর কথায়, 'আগামী দিনে আমি একজন সাধারণ মানুষের মতোই থাকব। খাওয়া-দাওয়া করব, ঘুরব। পলিটিক্স করা আমার রক্তে নেই। বাংলার জন্য অনেক কাজ করার আছে আমার। নতুন রাজ্যপাল আশা করি রাজ্যকে খুব ভালো করে চালনা করবেন'।

আরও পড়ুন: Auto LPG Crisis: গ্যাস নেই, পাম্পে লম্বা লাইন, অটো অমিল: লাগামছাড়া ভাড়াবৃদ্ধিতে কলকাতায় নিত্যযাত্রীদের হয়রানি

