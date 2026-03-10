English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
Mamata Banerjee Meets CV Ananda Bose: ওঁর ওপর অবিচার করা হয়েছে: ধরনার পর সোজা সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছলেন মমতা

Former Governor CV Ananda Bose Resigns: বাংলার রাজনীতির জল এখন কোন দিকে গড়ায়, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ইস্তফা এবং তারপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এক নতুন সমীকরণ তৈরি করছে। কী কথা হল দুজনের? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 10, 2026, 09:09 PM IST
সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাত্‍

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকাকালীন যাঁর সঙ্গে নবান্নের সংঘাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সেই সি ভি আনন্দ বোসের ইস্তফা পর ছবিটা আমূল বদলে গেল। সম্প্রতি আকস্মিকভাবে ইস্তফা দেওয়ার পর দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে রাজভবন এড়িয়ে রাজ্য সরকারের গেস্ট হাউস ‘সৌজন্য’তে গিয়ে উঠেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই, মঙ্গলবার বিকেলে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে সরাসরি সরকারি অতিথিশালায় গিয়ে আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

Srijato Car Accident: শো সেরে ফেরার পথে রহস্যজনক দুর্ঘটনা: দুমড়েমুচড়ে গেল শ্রীজাতর গাড়ি, জানতে পেরেই মমতার কড়া নির্দেশ

সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, “ওঁর সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। নির্বাচনের আগে ওঁকে যেভাবে সরানো হলো, তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ওঁর ওপর অবিচার করা হয়েছে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, আনন্দ বোস এতটাই ব্যথিত যে তিনি রাজভবনে থাকতে চাননি। মমতার অনুরোধেই তিনি আলিপুরের সরকারি অতিথিশালায় থাকতে রাজি হন।

এর আগে রবিবারই কুণাল ঘোষ প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, সি ভি আনন্দ বোস এখন বাংলার ভোটার। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে কলকাতায় আসবেন। কুণাল লেখেন, “ওঁকে বললাম আপনি বাংলার ভোটার, ভোট দিতে আসতে হবে। ডঃ বোস বললেন— আসব, ভোট দেব কলকাতাতেই।”

Yuva Sathi Payment: মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাও কি আপনার অ্যাকাউন্টে এখনও ঢোকেনি যুব সাথীর ₹ ১৫০০? কারণটা জানুন

২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিভি আনন্দ বোস। এরপর থেকে একাধিক বার বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তিনি। গত চার বছর ধরে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সরাসরি বিবাদে জড়াতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সংঘাত বদলে গেল সৌজন্যে।

কেন হঠাৎ ইস্তফা দিলেন আনন্দ বোস? মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে তাঁকে ভয় দেখানো বা ‘থ্রেট’ করা হয়েছে। অন্যদিকে খোদ আনন্দ বোস একে ‘গোপন’ বিষয় বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে মঙ্গলবার কলকাতা ছাড়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর এই বৈঠক এবং ‘বাংলা’র প্রতি তাঁর টান রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিচ্ছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৬-এর নির্বাচনে এই প্রাক্তন আমলা ও রাজ্যপাল কোনও নতুন চমক দেখাতেও পারেন। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
CV Ananda BoseMamata BanerjeeKunal ghoshWest Bengal Politicsgovernor resignation
