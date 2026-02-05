WB DA Hike Verdict: রুদ্ধশ্বাস DA মামলার শুনানি আর কিছুক্ষণ পরেই! বাড়ছে টাকা? কী বলছে কোর্ট? সব আপডেট জেনে নিন
DA verdict: ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই আইনি লড়াই প্রথমে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (SAT) এবং পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের গণ্ডি পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসে পৌঁছয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে আজ। বিগত প্রায় ছয় মাস ধরে আইনি প্যাঁচপয়জার এবং জাজমেন্ট রিজার্ভ থাকার পর, অবশেষে আজ, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ডিএ (DA) বা মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত রায় প্রদান করতে চলেছে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর নজর আজ আটকে আছে রাজধানী দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের দিকে, কারণ আজকের এই রায় তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।
কখন এবং কোথায় রায় ঘোষণা?
সুপ্রিম কোর্টের দৈনন্দিন কার্যতালিকা বা ‘কজ লিস্ট’ অনুযায়ী, আজ সকালেই এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফলাফল জানা যাবে। আদালতের সময়সূচি অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো:
সময়: আজ সকাল ১০:৩০ মিনিটে আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা।
স্থান: সুপ্রিম কোর্টের ১১ নম্বর কোর্ট রুমে এই মামলার শুনানি হবে।
ক্রমিক নম্বর: এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, জাজমেন্টের জন্য তালিকাভুক্ত মামলাগুলোর মধ্যে এই মামলাটিই তালিকার একেবারে প্রথমে রাখা হয়েছে।
বিচারপতিদের বিশেষ বেঞ্চ ও রায়দান
আজকের এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করবেন সুপ্রিম কোর্টের দুই সদস্যের একটি বিশেষ বেঞ্চ। এই বেঞ্চে উপস্থিত থাকবেন:
জাস্টিস সঞ্জয় কারোল
জাস্টিস প্রশান্ত কুমার মিশ্র
দীর্ঘ শুনানির পর এই দুই বিচারপতির বেঞ্চই মামলাটির রায় রিজার্ভ রেখেছিলেন এবং আজ তাঁরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শোনাবেন।
আইনি লড়াইয়ের দীর্ঘ পথচলা
এই মামলাটি সরকারি খাতায় “দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ভার্সেস কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ” নামে পরিচিত। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই আইনি লড়াই প্রথমে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল (SAT) এবং পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের গণ্ডি পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এসে পৌঁছায়। কর্মচারীদের দাবি এবং রাজ্যের যুক্তিতর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর আজ এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। আজ ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখটি তাই রাজ্যের প্রশাসনিক এবং কর্মীবলয় ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে।
