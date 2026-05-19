/Mukundapur Horror: দ্রুতগতির গাড়ি এসে উড়িয়ে দিল বাইকে বসে থাকা দুই যুবককে; পরে থেঁতলে দিল মাথা

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, এখনও চাপ চাপ রক্ত পড়ে। দুই যুবকের বাইক পড়ে রয়েছে ঘটনাস্থলে। জায়গাটা ঘিরে রেখেছে পুলিস। মঙ্গলবার ভোর ৪টে থেকে সাড়ে ৪টে নাগাদ ঘটে এই ঘটনা।
রণয় তিওয়ারি: এ যেনো হিন্দি সিনেমা...! দ্রুত গতিতে একটি চার চাকার গাড়ি এসে বাইকে বসে থাকা দুই যুবককে একেবারে উড়িয়ে দেয়! এর পরই ঘাতক চার চাকার গাড়ি থেকে ৫-৬জন যুবক নেমে আবারও ওই দুই যুবককে এলোপাথাড়ি পেটাতে থাকে। বড় ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে দেয়, বাঁশ দিয়ে পেটাতে থাকে, এমনকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়ে বলেও অভিযোগ।
মুকুন্দপুরে
মুকুন্দপুরের বাড়ি থেকে মাত্র ১০০মিটার দূরত্বে ঘটে এই ঘটনা। গোটা ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে। যে দুই যুবক আহত হয়েছেন, তাঁদের একজনের নাম সঞ্জীব হালদার ওরফে সোনাই। বয়স ২৮ বছর। অপরজন রাজেশ মন্ডল। বয়স ৩২ বছর। দুজনেই মুকুন্দপুরের অহল্যা নগরের বাসিন্দা। দুজনের মধ্যে সঞ্জীবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।
বিজেপি করার 'অপরাধে'?
সঞ্জীবের মা এবং পরিবারের সদস্যরা জানান, সঞ্জীব বিজেপি কর্মী। এর আগে বিজেপি করার অপরাধে, তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যা ব্যানার্জি এবং তাঁর সাগরেদ রাজু বিশ্বাস বাড়িতে এসে থ্রেট দিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এর আগেও সঞ্জীবকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।
চাপ চাপ রক্ত
