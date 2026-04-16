  Deadly Accident in Saltlake: ভয়ংকর দুর্ঘটনা সল্টলেকে: ভোররাতে মদ্যপ তরুণীর বেপরোয়া গতি পিষে দিল অ্যাপক্যাব, ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে গেল SUV

Deadly Accident in Saltlake: ভয়ংকর দুর্ঘটনা সল্টলেকে: ভোররাতে মদ্যপ তরুণীর বেপরোয়া গতি পিষে দিল অ্যাপক্যাব, ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে গেল SUV

Saltlake SUV Accident: প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুটি গাড়িই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। মেট্রো স্টেশন পার হওয়ার পর যেখানে রাস্তা নিউ টাউনের দিকে বেঁকেছে, সেখানে ইউ-টার্ন নেওয়ার ডিভাইডারটি পুলিসের গার্ড রেল দিয়ে ঘেরা ছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 16, 2026, 10:37 AM IST
সল্টলেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শহর যখন সবেমাত্র ঘুমের ঘোর কাটিয়ে শান্ত ভোরে পা রাখছিল, ঠিক তখনই এক বিকট শব্দ। কেঁপে উঠল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ চত্বর। ঘড়িতে তখন আনুমানিক ভোর ৫টা। সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চিংড়িঘাটা থেকে নিউ টাউনগামী রাস্তায় হাড়হিম পথদুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, গতির নেশা আর মদ্যপ অবস্থার পরিণামে বিলাসবহুল SUV আক্ষরিক অর্থেই ‘ডিগবাজি’ খেয়ে উঠে গেল ফুটপাথের ডিভাইডারে থাকা একটি গাছের ওপর।

ঘটনার সূত্রপাত

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোরে সেক্টর ফাইভ মেট্রো স্টেশন লাগোয়া ফ্লাইওভার থেকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নেমে আসছিল দুটি গাড়ি। একটি অ্যাপ ক্যাব এবং তার ঠিক পিছনেই ছিল সাদা রঙের একটি বিলাসবহুল SUV. প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুটি গাড়িই একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। মেট্রো স্টেশন পার হওয়ার পর যেখানে রাস্তা নিউ টাউনের দিকে বেঁকেছে, সেখানে ইউ-টার্ন নেওয়ার ডিভাইডারটি পুলিসের গার্ড রেল দিয়ে ঘেরা ছিল। গার্ড রেলের কারণে ওই নির্দিষ্ট অংশে রাস্তাটি বেশ সংকীর্ণ।

বিপত্তির শুরু ঠিক সেখানেই। সংকীর্ণ রাস্তায় ঢোকার মুখে সামনের অ্যাপ ক্যাবটি আচমকা গতি কমিয়ে দেয়। কিন্তু পিছন থেকে ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসা SUV-টি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। ব্রেক কষার বদলে সেটি সপাটে ধাক্কা মারে অ্যাপ ক্যাবটির পিছনে।

বাতিস্তম্ভ উপড়ে বিপত্তি

ধাক্কাটি এতটাই জোরালো ছিল যে, SUV-টি রাস্তার ওপর কার্যত ডিগবাজি খেতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ফুটপাথের ডিভাইডারে উঠে যায় এবং একটি বাতিস্তম্ভ সজোরে ধাক্কা মেরে সেটিকে উপড়ে ফেলে। এরপর গাড়িটি পাশের একটি ছোট গাছের ওপর আড়াআড়িভাবে আটকে যায়। বাতিস্তম্ভ ও গাছের মাঝে গাড়িটির এমন অবস্থান দেখে শিউরে ওঠেন উপস্থিত সকলে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে বিলাসবহুল গাড়িটির সামনের অংশ এবং চালকের দিকটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।

পুলিসের প্রাথমিক অনুমান

পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিলাসবহুল ওই SUV-টি চালাচ্ছিলেন এক তরুণী। পুলিসের অনুমান, তিনি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির গতিবেগ ইমার্জেন্সি লিমিটের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিস জানিয়েছে, ঘাতক গাড়ির ওই তরুণী চালকের ব্রেথ অ্যানালাইজ টেস্ট করানো হবে। প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে তাঁকে এবং অ্যাপ ক্যাবের চালককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিকটস্থ সেবা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গুরুতর আহত আরোহী

এই দুর্ঘটনায় শুধুমাত্র চালকই নন, গুরুতর জখম হয়েছেন SUV-র চালকের পাশে বসা এক যাত্রী। গাড়ির এয়ারব্যাগ খুলে গেলেও তীব্র অভিঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়নি। হাসপাতালের সূত্রে খবর, চালক ও আরোহী উভয়েরই চোট যথেষ্ট গুরুতর। অন্যদিকে, অ্যাপ ক্যাবটির পিছনের অংশ পুরোপুরি পিষে গেলেও চালকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

উদ্ধারকার্য ও যান চলাচল

দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার পুলিস। এলাকাটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তার এবং উপড়ে যাওয়া বাতিস্তম্ভ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। পরে পুলিসের আনা বিশালকায় রেকার ভ্যান দিয়ে দুটি দুমড়ে যাওয়া গাড়িকে রাস্তা থেকে সরিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে সাতসকালে সেক্টর ফাইভ থেকে নিউ টাউনগামী রাস্তায় কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

উইপ্রো মোড় এবং সেক্টর ফাইভের এই গুরুত্বপূর্ণ মোড়টিতে পুলিসি নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ভোররাতে এমন বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের দিকে এই চত্বরে রেসিং এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা ইদানীং বেড়েছে।

পুলিস সূত্রের খবর, ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় দুর্ঘটনার অভিযোগে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে। হাসপাতালের রিপোর্ট আসার পরেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শহরের রাজপথে রাতের বেলায় গতির এই উন্মাদনা রুখতে ট্রাফিক পুলিসের কড়াকড়ি আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাধারণ নাগরিকরা। নাহলে আজকের মতো দুর্ঘটনা আগামীতে আরও বড় কোনো প্রাণহানি ঘটাতে পারে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

