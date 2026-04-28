Mamata Banerjee death threat: ডরায়েগা তো ঠোকায়েগা দিদি: খোদ মমতাকে খুনের হুমকি, ভাইরাল পোস্টে তোলপাড়

Mamata Banerjee death threat: ডরায়েগা তো ঠোকায়েগা দিদি: খোদ মমতাকে খুনের হুমকি, ভাইরাল পোস্টে তোলপাড়
Mamata Banerjee death threat: তৃণমূলের দাবি, 'ইউপি-বিহারের 'গুলি মারো' আর 'ঠোক দো' সংস্কৃতি এবার বাংলায় আমদানি করতে চাইছে বিজেপি'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'ডরায়েগা তো ঠোকায়েগা দিদি'। বাংলায় দ্বিতীয় দফার আগে এবার খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই খুনের হুমকি! তৃণমূলের দাবি, 'ইউপি-বিহারের 'গুলি মারো' আর 'ঠোক দো' সংস্কৃতি এবার বাংলায় আমদানি করতে চাইছে বিজেপি'।
ঘটনাটি ঠিক কী? দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ‘এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট’ নিয়ে যখন জোর আলোচনা চলছে, তখন বিজেপি মুখপাত্র অজয় অলকের একটি পোস্ট শেয়ার করেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, ওই পোস্টে যা লেখা হয়েছে, তা সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুনের হুমকি! পোস্টটি শেয়ার করে লেখা হয়েছে, 'নির্বাচন কমিশন চুপ কেন? জ্ঞানেশ কুমারের চোখের উপর থেকে ঠুলি আদৌ সরবে? বাংলার মানুষ ইভিএমে এর জবাব দেবে'।
ওই পোস্টে বিজেপি মুখপাত্র অজয় অলক লিখেছেন, 'লাথো কে ভুত, বাতো সে নহি মানতে। রেজাল্ট বেরনোর পর দেখুন শেষ না হয়ে যায় এরা। ডরায়েগা তো ঠোকায়েগা দিদি'! শুধু তাই নয়, পোস্টটিতে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগও করেছেন তিনি।
এদিকে ভোট-বঙ্গে ভাইরাল এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় শর্মা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাঁকে পুলিস পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়েছে কমিশন। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সেই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অজয় পাল শর্মা। তারপরই প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের উদ্দেশে কড়া সতর্কবার্তা দেন তিনি। আর তারপরই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য-রাজনীতিতে। দাবাং পুলিশ অবজারভারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। যদিও মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।
